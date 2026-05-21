2026春季劳资谈判：顺应加薪率上涨趋势，施策筑牢经济良性循环

在企业普遍积极接受加薪诉求的背景下，2026年日本春季劳资谈判（春斗）开局表现稳健，四月上旬整体加薪率稳定维持在5%。本文结合本轮加薪上行趋势，探讨如何借此契机撬动经济良性循环，剖析日本经济现存课题。

日本迈入通胀经济时代

2026年春季劳资谈判整体开局平稳推进。3月18日集中答复日当天，各大企业纷纷全额满足工会加薪诉求；日本经济团体联合会（经团联）随后于3月23日公布的不同规模企业汇总数据显示，企业综合加薪率达5.26%，虽较去年同期小幅回落，但依旧站稳5%关口。随后，达成妥协的统计数据依次发布，截至4月3日，最新数据仍保持5%以上的加薪水平，本次谈判中备受关注的中小企业（企业规模300人以下），也勉强守住5%底线。2月初劳务行政研究所发布的劳资及专家预期均值原为4.69%，可见本轮加薪成果整体超出预判，表现亮眼。

本年度春季劳资谈判的一大显著特征，是资方代表主动拥抱加薪、态度积极。在谈判正式开始前，1月末举行的经团联劳资论坛上，经团联会长筒井义信明确提出资方的基本方针：为让2025年开始确立的加薪强劲势头更加稳固，作为2026谈判中资方代表的基本立场，决定将基本工资上调纳入薪资谈判的必选项。如今，政府、企业、工会三方已就加薪的重要性达成共识，日本名义工资长期低迷的时代，正式宣告终结。

薪资上调趋势形成，首要背景是日本彻底摆脱通缩、全面进入通胀周期。受多重因素影响，截止2025年，日本消费者物价指数连续4年涨幅突破2%。深层原因在于：引发全球价格战的超全球化时代落幕、贸易收支逆差导致日元长期贬值等。尤其去年食品价格大幅飙升，民生成本持续走高，倒逼企业通过加薪保障员工基本生活。

除此之外，劳动力严重短缺，也是加薪走向常态化的核心推手。日本银行短期经济观测调查显示，今年3月全行业、全规模企业的雇佣人员判断指数低至-38%，劳动力不足程度达历史高位。少子老龄化导致劳动人口持续萎缩，青年劳动力逐年锐减。在此背景下，大型企业纷纷以加薪作为招人策略；中小企业用工缺口更为严峻，为防止人才流失，被动加薪也成为必然选择。

中小企业经营脆弱化浮现隐忧

加薪趋势已然成型，是否意味着日本经济良性循环机制正式启动？

客观来看，最基本的加薪趋势已经得到稳定，但加薪的落地只是必要条件，而非充分条件。想要实现实际工资稳步正增长、构建良性经济闭环，还需工资、物价、生产率三者同步稳步上行，目前这一平衡尚未达成。

首先，工资增速与劳动生产率提升之间存在节奏失衡的问题，主要体现在劳动分配率的变化(*1)（见下图）。近年来，劳动分配率持续走低，对比生产率的上涨，薪资上调力度明显不足。值得关注的是，大型企业与中小企业所呈现出的不同动向：劳动分配率下降主要集中在大型企业，而中小企业则已逐步止跌。但是，这一现象并不简单意味着大企业加薪不足，而应该视为易受原材料涨价冲击的中小企业无法充分转嫁成本的结果。因为中小企业难以将增加的成本顺畅转嫁至终端售价，劳动分配率的分子——企业附加价值增长乏力，天然缺乏加薪空间。即便如此，中小企业依然不得不为留住人才而被迫加薪。日本商工会议所2025年12月的问卷调查显示：2026年度计划上调固定薪资的企业占比，较上年提升3.1个百分点；但无实际业绩增长支撑的“防御性加薪”企业占比升至35.5%，同比进一步扩大（去年为32.6%）。

在此背景下，部分抗风险能力薄弱的中小企业，正被迫退出市场。优胜劣汰本是市场常态，也是健全营商环境的必经之路，即便是中小企业，也应为适应环境变化而不断审视业务情况，加强成本管理。然而，当下日本正处于由通缩转向通胀的历史性转折期，长期通缩环境下形成的惯性思维根深蒂固，还没形成正常的成本转嫁机制。优质中小企业批量倒闭，势必动摇日本产业根基。对此，一方面要构建允许合理涨价的宏观市场环境，让成本转嫁成为常态；另一方面需完善专项扶持政策，针对性帮扶资源不足的中小企业。

不可忽视的食品与能源价格波动风险

工资与物价的失衡问题同样突出。长期以来，日本饱受实际工资缩水困扰。即便近两年加薪力度大幅提升，通胀率的居高不下依旧拖累民生，且当前通胀属于非典型的“跛脚式结构性通胀”，治理难度极大。近年来，通胀率大幅超过2%，核心推手是食品、能源的价格暴涨。剔除这两大品类后，日本核心物价涨幅自2024年下半年起已跌破2%（见下图）。

全球主流央行普遍以剔除食品和能源价格波动后的通胀指标作为研判基准。美联储将其视为核心通胀予以重视，原因在于食品和能源受天气因素、国际市场行情影响价格波动剧烈，观察物价整体走势时，剔除这两类品类被认为是恰当的。日本央行之所以对加息持谨慎态度的原因之一，正是核心通胀率持续疲软，低于2%。但眼下必须正视的是，食品涨价并非短期现象，已然成为长期趋势。

这种趋势背后，是气候异常与新兴经济体需求扩张导致的全球农产品供需持续收紧。气候变动带来极端干旱、山火、洪水频发，生态受其影响，禽流感疫情反复蔓延。由此导致全球粮食供给稳定性大幅下降的同时，新兴国家经济发展带动粮食需求稳步攀升，供需缺口不断扩大。

以美方打击伊朗为导火索的中东局势动荡升级，进一步推高能源价格，国际油气价格长期高位运行已成大概率事件，价格将大幅超过军事冲突爆发前，甚至可能创下历史新高。据预测，即便地区冲突平息、霍尔木兹海峡封锁解除，中东能源设施与基建也损毁严重，修复周期漫长。叠加各国加速扩充石油战略储备，全球能源供需紧张格局将进一步加深。

日本粮食与化石燃料自给率极低，国际大宗商品涨价会直接推高进口成本，恶化贸易收支，进而加剧日元贬值，形成“贸易赤字扩大-日元贬值—输入型通胀加剧”的恶性循环。食品、能源的进口成本暴涨将持续推高物价，若国际油价稳定在每桶100美元，食品涨价态势重回2025年行情，日本通胀率或将飙升至4-5%(*2)。

高通胀环境下，想要实现实际工资正增长，加薪幅度必须同步加码。通胀率达4-5%时，薪资涨幅需突破6-7%才能抵消物价压力，但这对于无力转嫁成本的中小企业而言，完全超出承受范围。

守护经济良性循环萌芽的精准施策

本轮能源危机属于典型的外部冲击。应对此类危机，合理路径应是各类市场主体共同分摊成本压力，坚持中长期理性经营策略。具体来讲就是，坚守5%左右的合理加薪节奏，持续推动全行业成本合理转嫁，避免压力集中转嫁至中小企业。

表面上的通胀率虽然持续走高，但食品、能源以外的商品与服务领域物价涨幅依旧温和，因此不宜出台一刀切的全面紧缩政策来抑制物价。面对食品、能源的涨价，相较于采用普惠式价格补贴进行价格调控，定向向中低收入群体发放生活补助更为高效合理。

立足食品、能源价格长期走高的趋势，加速推进农业与能源领域改革，全面提升本土自给率是当务之急。过度依赖补贴限价，只会弱化产业提高自给率的原生动力。

综上所述，2026年春季劳资谈判印证：依托全球格局重构与国内人口结构变化，日本名义工资扭转长期低迷态势，加薪上行周期正式开启。政劳资三方在大方向上达成共识，经济良性循环的雏形已然显现。而中东地缘冲突突如其来，为复苏进程增添变数。当下关键在于，劳资双方凝心聚力，稳固5%上下的常态化加薪节奏。同时，政府需以此为契机，持续直面食品、能源两大物价上涨所带来的“物价上涨=实际工资缩水”核心痛点，全力提升战略物资自给能力，避免扼杀经济良性循环的萌芽。

标题图片：制造业工会（JAM）总部，2026年春季劳资谈判的答复结果写满白板（2026年3月18摄于日东京都港区，时事社）

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