日本在南鸟岛海域成功开采稀土泥，能否有助于降低对华依赖？

2026年2月，日本在南鸟岛附近海域海底成功试采出含有稀土的海底泥浆，在日本国内引发广泛关注。对此，笔者指出，日本实现“稀土自给”之路依然艰辛，但此举在外交和国家战略层面仍具有重要意义。

从海底5700米深处试采稀土泥

2026年2月，日本国立海洋研究开发机构（JAMSTEC）在日本最东端的南鸟岛附近海域，成功从水深约5700米的海底挖掘到含有稀土的泥浆。

稀土被广泛用于风力发电的大型涡轮机、电动汽车电机等动力装置以及各类数据设备中，是实现数字化与绿色转型这两大21世纪国际发展趋势的不可或缺的重要资源。此外，战斗机、火箭发动机制造等领域也离不开稀土，可以说，稀土是事关国家安全的至关重要的矿产资源。

当前的全球稀土市场，从开采到冶炼分离两大核心环节，均由中国主导。对包括日本在内的西方国家而言，降低对中国的依赖已成为当务之急。因此，在南鸟岛附近海域成功试采稀土泥的消息，无疑给日本带来了“实现稀土自给”的希望。然而，在距离东京市中心约2000公里之遥的离岛附近海域开采稀土，能否确保经济效益，日本又能否自主建立起稀土冶炼分离工序等，尚有诸多问题有待解决。

本文在回顾日本内阁府推进的战略性创新创造计划（SIP）的相关举措的同时，结合稀土的国际动向，探讨日本应如何利用南鸟岛的稀土资源。

耗时10余年的探测

任务团队在JAMSTEC的“地球”号深海探测船上，将约600根长10米的吸泥管连接起来并下放至深约5700米的海底，成功抽取了含有稀土的泥浆。

稀土，是具有永磁等电学、化学特性的17种元素的总称。其中，质量较轻的7种被称为轻稀土，其余10种则被称为中稀土和重稀土。中重稀土广泛应用于激光设备、航空航天产业等直接关系到国家安全的领域，因此价值更高。2025年4月，中国以“防止被用于军事目的、维护国家安全”为由，加强了对7种稀土的出口管制（见下表），而这些全部属于中重稀土。相对而言，轻稀土在全球分布较广，中重稀土则主要分布于中国境内，这也是中国能够实施战略性出口管制的一大原因。

中国加强出口管制的稀土及其主要用途 钐（Samarium）： 传感器、医疗设备、汽车零部件

传感器、医疗设备、汽车零部件 钆（Gadolinium）： 磁共振成像（MRI）造影剂、核反应堆控制棒

磁共振成像（MRI）造影剂、核反应堆控制棒 铽（Terbium）： 荧光防伪印刷、激光加工

荧光防伪印刷、激光加工 镝（Dysprosium）： 电动汽车、混合动力汽车马达、风力发电涡轮机、数据存储设备

电动汽车、混合动力汽车马达、风力发电涡轮机、数据存储设备 镥（Lutetium）： 激光设备、放射治疗

激光设备、放射治疗 钪（Scandium）： 电极材料、激光设备、飞行器零部件

电极材料、激光设备、飞行器零部件 钇（Yttrium）：电子滤波器、激光设备、超导体 笔者参考斋藤胜裕《稀有金属：稀土的惊人能力》（C&R研究所，2019年，第216-229页）制作

南鸟岛附近海域分布着含有高浓度镝、钕、钐、钇、钆等至少6种稀土元素的泥浆。如上表所示，这些被中国实施出口管制的中重稀土，对日本而言具有极高价值。

SIP花费10余年时间，在南鸟岛附近海域开展稀有矿物勘探工作。第一期（2014年度-2018年度）主要针对水深2000米以内的海底热液矿床展开勘探；第二期（2018年度-2022年度）则以构建2000米以上深海资源调查技术为目标进行了研究。

在这些成果的基础上，自2023年度启动了名为“构建海洋安全保障平台”的第三期项目，并在南鸟岛附近海域专属经济区内的深约6000米的海底，确认了存在可供产业化开发规模的稀土矿藏。此次成功试采稀土泥后，下一步将于2027年2月进入“每日开采350吨稀土泥”的实际验证阶段，并且计划在此之前在南鸟岛建成泥浆脱水设施。

实现“稀土自给”所面临的三大问题

深海稀土开采在世界上尚无先例，此次的成功可谓意义重大。然而，日本实现稀土国内自主供应之路并不平坦，必须解决以下三大主要问题。

首先，稀土并非开采出来就能直接使用。由于一种矿石中往往混杂着多种稀土元素，因此需要使用大量化学制剂，按元素种类进行分离冶炼，在这一过程中，会产生有毒气体、污泥及放射性物质等大量污染物。直到上世纪80年代，美国、法国等西方国家一直主导着全球稀土市场，后来随着环保意识的增强，这些国家的多数企业相继退出或大幅缩减了稀土开采和冶炼业务，而环境监管相对宽松的中国则逐渐掌握了市场主导权。

日本也不例外，虽然拥有先进的稀土冶炼技术，但随着相关技术向中国的转移，如今中国稀土冶炼产能占据了全球90%以上。尽管目前预测海底泥浆中有害物质含量相对较低，但日本仍有必要重新整合国内企业的高水平冶炼技术（信越化学工业及三井金属等日本企业自上世纪60年代开始参与稀土冶炼，具有高水平冶炼技术）。

其次，是如何确保经济效益。尽管南鸟岛附近海域稀土的估算储量足以支撑产业化开发，但南鸟岛距东京约1950公里，仅SIP计划中“地球”号探测船的运营费用，每年就高达上百亿日元，相当于每天就要耗费几千万日元。即便日本将来率先成功在5700米深的海底实现大规模开采，并建立起后续的分离冶炼工序，可在一定程度上降低成本，但若要与中国产稀土进行价格竞争，仍然没有胜算。

第三，是如何应对可能来自中国的干扰。2025年6月，中国海军辽宁号航空母舰一度进入南鸟岛专属经济区。其目的有可能是牵制日本的稀土勘探活动。此外，未来中国还可能通过加强稀土出口管制对参与南鸟岛项目的企业施压，以阻碍日本扩大稀土自给能力的进程。

在这一点上值得注意的是，今年3月举行的日美首脑会谈中，两国明确谈及南鸟岛，并就海洋矿产资源开发签署备忘录。尽管日本无法独立在本国专属经济区内开发相关资源，可算是一种不利因素，但如何确保关键矿产的稳定供应，是日美两国共同面临的问题。若日美能通过合作实现对中国的制衡，那么从长期来看将具有重要意义。

以长远视野推进相关工作

鉴于围绕稀土的国际形势以及南鸟岛的最新进展，日本应采取哪些行动，以保障稀有矿物供应源的稳定并加强经济安全保障能力呢？对此，笔者有两点建议。

第一，日本应继续致力于稀土供应源的多元化，将南鸟岛海域稀土开发项目暂时定位为“供应源多元化”的一环，循序渐进地推进冶炼及产品化工序的建设。2012年因“尖阁诸岛（中国称钓鱼岛——译注）国有化”事件，日本就在世界上率先经历了中国实施的稀土出口限制，因此一直在积极寻求确保中国以外的供应源。例如，日本对澳大利亚稀土开采冶炼企业莱纳斯公司（Lynas）进行投融资，并签署了向日本供应中重稀土的协议；此外，在2024年和2025年，日本投资了法国凯尔马格公司（Caremag）的稀土冶炼项目，并签署对日供应协议。

如果在远离日本本土的南鸟岛附近海域进行深海开采，那么确保其经济效益和价格竞争力的可能性均比较小，并不能一举摆脱对中国稀土的依赖。但尽管如此，提升稀有矿物的自给能力，仍有助于增强日本遭遇出口管制等国际局势变化时的耐久力，这对日本而言意义重大。

第二，如果南鸟岛深海稀土开采实现产业化，那么将有助于增强日本作为海洋国家的优势。通过构建对环境影响较小的稀有矿物的开采技术，那么未来或将可以在海底资源开发领域向岛屿国家提供技术援助，成为日本加强外交关系的重要手段。

因此，从长远观点来看，日本应当将南鸟岛海底开采纳入国家战略加以持续推进。

标题图片：“地球”号深海探测船（JAMSTEC提供）

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