浴室、薯片、纳豆……直接冲击日常生活的石脑油危机

近段时间，作为石油化学制品原料的石脑油（粗汽油）短缺问题频频出现在新闻报道中。一方面，日本政府宣称采购量可供应到明年年初，而另一方面，供应紧张问题已经波及到了住宅建设、汽车制造乃至薯片和纳豆，危机感持续蔓延。日本金属经济研究所特聘分析师志田富雄为我们分析了现状。

相继减产、提价、更换包装

石脑油这个专业术语开始为大众所知，应该是在住宅设备巨头东陶公司（TOTO）4月13日暂停接受整体浴室订单的时候。东陶做出这一决定，是因为浴室贴膜、人造大理石浴缸涂层所需的有机溶剂的生产和采购遇到了困难。

背景原因在于霍尔木兹海峡事实上处于封锁状态，导致原油和石脑油采购形势恶化。最初东陶声称重新接单的时间未定，或许是因为市场反应较大，公司在当日又解释称已经确定交货期的产品将按计划供货。4月15日，公司宣布正在积极准备，争取20日恢复接单。针对该公司接连不断的表态，网上还出现了“可能是政府施压”的猜测。

在之前约一个月，也就是3月16日，石油化工巨头信越化学工业公司宣布上调水管、外装材料、汽车零部件等广泛领域均会使用的聚氯乙烯树脂价格。公司表示，除了原料乙烯（通过石脑油制造）大幅涨价外，还“受到供应商的数量限制，不得不减产”。

进一步引发社会热议的是休闲零食巨头卡乐比公司发布的消息。该公司5月12日宣布，受“中东形势的影响”，将把薯片等合计14款商品的彩色包装改为黑白两色。除了包装袋外，印刷使用的油墨也是石油化学制品。色彩鲜艳的热门零食包装袋变成黑白这一变化，让日本人切身意识到，霍尔木兹海峡遭到封锁的影响已不止是引起商品涨价这样一个简单的问题。

生活依赖于石脑油的现实

我们的生活与经济活动，都离不开各种石化制品的支撑。家电的塑料零部件、容器、保鲜膜等都是石化制品。洗涤剂、化妆品会用到“表面活性剂”这种石化产品，以使水和油混合在一起。医疗一线的手套和导管等用品，也必须用到石化产品。汽车、服装、农用薄膜、渔具也离不开石化产品。没有其他任何材料像石化产品那样用途广泛。



以石脑油为原料的制品（PIXTA）

此次危机也显露出日本石脑油采购活动依赖于霍尔木兹海峡的事实。日本企业采购的原油，在炼油厂精炼成汽油、柴油、航空煤油等各种石油产品，其中之一便是石脑油。日本石油联盟的统计显示，2024年的精制品中，石脑油占整体的近10%。石脑油裂解后再制成作为基础原料的乙烯、丙烯、甲苯，以及聚氯乙烯树脂等合成树脂。

炼油产能萎缩，石脑油进口占六成

日本石化产业所用的石脑油，已无法依靠国内石油炼制来满足供应。汽油销量在2005年达到峰值后持续下滑，2009年3月末的炼油产能为每天489万桶（28个炼油厂），2025年3月末减少到了311万桶（19个炼油厂）。

受人口减少和年轻人不买车趋势的影响，加上公共交通工具越来越发达、低油耗车型的日益普及，逐渐形成了国内精炼石脑油缺口依赖于进口的格局。石油化学工业协会（石化协会）的统计显示，2024年国内生产的石脑油占四成，进口占六成。进口来源国方面，阿联酋、科威特、卡塔尔、沙特等中东国家占到73.6%，运装地主要位于霍尔木兹海峡西北的波斯湾沿岸。进口依赖度为60%，进口部分的中东依赖度为70%，所以整体上受到霍尔木兹海峡封锁影响的石脑油占到四成以上。日本国内用于精炼的原油，几乎也全部经由霍尔木兹海峡运至日本。

石化协会发布的4月乙烯设备运转率为68.8%%，连续两个月创新低。协会连续两个月在公布统计数据时发表评论也很罕见。

“得益于石脑油等原料采购等方面的努力，作为主要石化产品的聚乙烯和聚丙烯，自3月以来产量大幅增加。虽然不同产品之间存在差异，但国内出货整体上保持稳定”。从这段与政府立场相似的表述中，可以推测出相关方对潜在的供应短缺风险抱有的不安。

日本政府反复强调通过释放储备、替代采购等手段保证了充足的供应。首相高市早苗在6月2日召开的有关中东形势的阁僚会议上发言称，预计原油加工的石脑油在2027年4月之后仍可稳定供应。政府认为，当前出现的供应“堵点”现象以及一线混乱的主要原因，在于信息匮乏和超出实际需求的订购行为。

如果霍尔木兹海峡通航难度增大，石油精炼、乙烯制造设备运转率下降，供应量受限，那么企业就会多预留一些原料和材料，控制对下游的供应。企业的这种想方设法维持经营的防御措施无可厚非。

“保证供应到明年初”的根据，在于动用库存和恢复供应

首相高市强调，通过替代采购，供应量可以恢复到危机前的85%，缺口部分将通过动用中间体库存和开辟新的采购渠道来弥补。对此，野村综合研究所高级经济学家木内登英指出，在国际市场争夺战日趋激烈的背景下，无法保证今后也能稳定采购；同时，还有着替代采购的石脑油是否符合各家企业需求的问题。

美国和马来西亚等地的石脑油是性质与日本不同的“轻质石脑油”。如果大量进口，可能导致产品结构失衡；而且通过进口来保证供应量，也并非易事。



首相高市早苗（右）在中东形势相关阁僚会议上发言。右起第二人是经济产业大臣赤泽亮正（2026年4月30日于首相官邸，时事社）

日本政府一直在致力于打消人们的不安情绪。经济产业大臣赤泽亮正表示：“大肆渲染类似恐怖故事的内容，让大家感到不安，（中略）这种做法不可取。”

然而，日本的石化产品种类繁多，流通渠道也很复杂。针对个别“堵点”的措施存在局限性。今后的关键，在于政府提出的“保量”策略奏效，上游运转率恢复，整个供应链的供应紧张问题得到缓解。

东陶6月8日宣布恢复正常接单和标准交货期的对应工作。尽管出现了风波趋于平息的迹象，但还是不能掉以轻心。亚洲有些国家储备量较少，如果石化产业停摆，将会波及日本。亚洲市场的石脑油价格较巅峰时期虽已大幅下降，但在通航尚未实现正常化的背景下，一旦日本等国加大替代采购力度，那么国际市场的争夺战将会愈发激烈。航行距离及船舶费用也会随之增加，价格暴涨不可避免。

石脑油危机在各国的影响程度不尽相同。和日本一样高度依赖中东的韩国已经开始禁止出口石脑油，并推进俄罗斯产的石脑油的进口。即便如此，依然出现了“垃圾袋荒”的混乱局面。与此形成对比的，是以乙烷（天然气）为原料的美国石化产业，正在快速扩大石脑油出口规模。

纳豆是日本市面上的人气食品，通常三盒装的售价在100日元左右，但作为大型生产商的Takanofoods公司和Mizkan公司已经宣布将在6月大幅涨价。之前的涨价理由主要是大豆原料价格上涨，而此次是因为容器和塑封膜涨价造成的成本负担。Mizkan还暂停了部分产品的销售。帝国数据库公司针对195家大型食品企业实施的调查显示，截至5月29日发布结果时，表示涨价是因为中东形势影响的受访企业占到了22.7%；该公司相关人士预测，今年夏季以后，大范围的涨价潮还将持续。

即便达成停战协议，从充分确认霍尔木兹海峡周边的安全，到海上物流恢复正常，也需要花费一定时间。亲伊朗的也门胡塞武装组织发动袭击，导致风险升高的红海航道，超过两年仍未恢复正常通航，这一现实会持续带给日本沉重的压力。

标题图片：因油墨供应紧张而换成黑白包装的卡乐比“河童虾条”（6月1日于东京都大田区，时事社）

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