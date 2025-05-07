提出“五大洲共办奥运”的意义何在？

近日，41岁的津巴布韦游泳名将柯丝蒂·考文垂当选国际奥林匹克委员会（IOC）第十任主席，成为国际奥委会首位女性主席和首位来自非洲的主席。国际体操联合会主席渡边守成作为第一位竞选国际奥委会主席的日本人，虽未能胜出，但他提出的竞选承诺“世界五大洲的五个城市共同举办夏季奥运会”颇有意义。本文将立足这一构想提出的背景和具体内容，探讨奥运会的未来图景。

渡边竞选承诺的优势

投票前进行的个人陈述中，渡边守成说道：“随着奥运会赛事规模不断扩大，不论哪个城市举办，都面临着较大的经济压力和环境压力。还有一点，举办奥运会会被视为是大国展示政治实力的手段，易使公众对奥运会产生负面认知。”

按照渡边的方案，世界五大洲各有一个城市举行10个竞技项目的比赛，共计50个竞技项目，由此构成夏季奥运会。而去年夏季的巴黎奥运会共有32个竞技项目。这样一来，不仅规模不会缩小，还会通过分散办赛增加项目数量。由于时差关系，也可能实现24小时不间断转播。



国际体操联合会主席渡边守成竞选国际奥委会主席，发表竞选宣言后，在记者会上介绍“五大洲共办奥运”构想进行了解释（2025年1月，瑞士洛桑，AFP/时事社）

1月下旬举行的记者会上，渡边提出了“五大洲共办奥运”的几大利好。（1）全球人民共享奥运激情，增进五大洲交流；（2）减轻地方政府负担，即使是中小型城市也能够举办奥运会；（3）便于赞助商开展全球范围的宣传活动，等等。

在巴赫主席的接班人竞选中，除考文垂和渡边外，还有塞巴斯蒂安·科（世界田径联合会主席，英国）、小胡安·安东尼奥·萨马兰奇（国际奥委会副主席，西班牙）、大卫·拉帕尔蒂安（国际自行车联盟主席，法国）、约翰·埃利亚施（国际滑雪和单板滑雪联合会主席，英国）、费萨尔·侯赛因（国际奥委会执委，约旦）五人参与角逐。不过其他候选人都未提出渡边这般大胆的改革方案。

渡边在日本东海大学体操队期间曾前往保加利亚留学，留学时结交了不少东欧艺术体操界人士，建立了广泛人脉。毕业后进入佳世客（JUSCO，现在的永旺）工作，参与艺术体操推广事务，从日本体操协会官员一路做到国际竞技团体当家人。或许正因为与东方国家有着深厚渊源，他提出“五大洲共办奥运”构想，呼吁加强世界各国的合作交流。

何为奥运会的理想状态？

关于奥运会举办地，《奥林匹克宪章》明确规定“原则上由国际奥委会委托一个城市举办”。虽然也有附加条款，即“如果判断具有合理性，国际奥委会可选择多个城市，或者多个地区、大洲、国家等”，但或许从未设想过在五大洲同时举办。

奥运会常被强调并非各种竞技项目的世界锦标赛大杂烩。其核心象征是奥运村，在这里各国选手和体育官员超越比赛层面齐聚一堂，相互交流，而这对和平社会的构建大有裨益。

关于五大洲共办奥运的构想，有两种解读。批评意见认为，该方案有违奥林匹克精神。支持方则认为，正如奥运五环标志所象征的，从同时连接五大洲这个意义看，这种构想更接近奥林匹克的理想。

疫情下的技术进步

在高科技的加持下，“五大洲共办奥运”并非不能实现。渡边强调，“随着科技进步，我们正在体验各种旅行，开展线上线下沟通交流活动。奥运会也需要探讨新的模式。”在网上聊天和远程办公日益普及的背景下，体育界也产生了超越“距离”的新潮流。

环法自行车赛举办了一场虚实结合的比赛，世界各地专业选手边观看虚拟赛事影像，边使用固定式自行车进行较量。国际奥委会宣布将于2027年在沙特举办第一届奥林匹克电子竞技运动会。

多国共同举办足球世界杯

在大型体育赛事分散办赛方面，足球世界杯已比奥运先行一步。足球世界杯曾长期采用单一东道国模式，2002年实现突破性尝试，由日本和韩国联合举办。明年的足球世界杯将在美国、加拿大和墨西哥这三个北美国家举行。此外，2030年世界杯将由西班牙、葡萄牙和摩洛哥三国联合主办，而为纪念乌拉圭举办的第一届世界杯一百周年，在南美的乌拉圭、阿根廷和巴拉圭也将分别举办一场比赛。



国际足联（FIFA）以远程会议方式宣布将在巴拉圭等南美三国举行2030年世界杯揭幕战。世界杯由西班牙、葡萄牙和摩洛哥三国共同主办，并将通过跨越大洲的联动赛事带来一场场激情四溢的足球盛宴（2024年12月，巴拉圭亚松森，路透社）

奥运与非洲

非洲是五大洲中唯一尚未举办过奥运会的大洲。

新任国际奥委会主席考文垂出生在非洲南部国家津巴布韦的首都哈拉雷。她曾以游泳运动员身份连续参加2000年悉尼奥运会到2016年里约奥运会的五届奥运会，在2004年雅典奥运会和2008年北京奥运会获得200米仰泳金牌。2013年成为国际奥委会运动员委员会委员，近年来担任国际奥委会执委，同时还担任津巴布韦体育部长。



考文垂当选国际奥委会主席后举行记者会（2025年3月20日，AFP/时事社）

南非已举办过足球和橄榄球世界杯等全球性赛事。如果奥运会能花落非洲，那么五大洲将实现真正意义上的连接。在这一点上，考文垂被寄予厚望。

对国际奥委会来说，当前亟需建立既能遏制奥运会臃肿化发展又能保证发展中国家举办权的体制。为此进行的根本性改革不仅事关非洲能否举办奥运会，对于奥运会的可持续发展也具有极其重要的意义。期待在考文垂主席的带领下，国际奥委会通过最新通讯技术、分散办赛等多种方式，搭建更多平台，促进世界互联互通。

能否成为弥合世界分歧的纽带？

国际奥委会工作面临严峻挑战，那就是日趋分裂的国际局势。

俄乌冲突和巴以冲突也给体育界蒙上阴影。考文垂要面对的又一难关，则是推行美国至上主义和高压外交引发全球乱局的美国总统特朗普。

特朗普宣布“联邦政府只承认男性和女性两种性别”，明确表示不会给参加2028年洛杉矶奥运会的跨性别运动员发放入境签证。跨性别者就是那些出生时被认定的生理性别与自我认同的性别不同的人群。在跨性别运动员中，特别是针对出生时被认定为男性但自认为是女性的运动员参与女子竞技项目的问题，已引发有关比赛公平性的讨论。

国际奥委会在关于性别平等的指导性政策纲领中指出，“（运动员）不应因为性别多样性、身体外观、跨性别等理由，被不公平地剥夺竞技资格”，提出了尊重多元性别的方针。在这一点上，特朗普的价值观显然和国际奥委会截然相反。

考文垂在接受美国媒体The Athletic采访时就跨性别运动员问题做出如下回答。

“对于跨性别运动员相关规则的制定，一直以来国际竞技团体发挥着重要作用，而国际奥委会需要发挥主导作用。”

此外，针对和特朗普总统的关系，她提到体育的独立性，并指出，“政客们总是将体育赛事视为传递不同信息的平台。国际奥委会需要保持中立。或许说起来容易做起来难，我们保持中立的唯一办法，就是坚守我们的诚信和价值观。”

世界的割裂似乎不会轻易得到修复。在乌克兰安保和军事援助问题上，美欧关系也出现了裂痕。恰恰在这样的时代，跨越国家、种族、宗教、性别等界限，共享和平价值的奥林匹克运动（弘扬奥林匹克精神的运动）弥显珍贵。对新任主席考文垂来说，具备顶住政治压力、真正连接起五大洲的领导力尤为重要。

标题图片：国际奥委会主席巴赫（右）和国际体操联合会主席渡边守成出席巴黎奥运会女子体操颁奖典礼（2024年8月1日，新华社／Abaca Press／共同通讯Images）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。