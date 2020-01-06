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“箭羽”纹样的和服，配上绛紫色的和服裙裤，是毕业典礼上的人气穿搭。据说在江户时代，这种纹样的和服是父母给女儿用作嫁妆的。你知道这其中的寓意吗？

“箭羽”纹样，是棉布手巾和日本特色小物件上常用的一种日本传统纹样。从每种纹样的名称和来源，你可以知道它们都寓意着吉祥，是人们对幸福美好的祈愿。本篇将介绍一些具有代表性的日本传统纹样。

✻麻叶纹

以麻叶为原型设计的纹样。麻具有极强的生命力，无需费心照料也能茁壮成长，因此该纹样多用于婴幼儿的和服上，表达出希望孩子健康成长的心情。

✻箭羽纹

这个纹样是以插在箭杆上的鹰、雕等猛禽羽毛为原型而设计的。能“一矢中的”的箭，自古就是吉利的象征。到了江户时代，出于“开弓没有回头箭”的寓意，在女儿出嫁之际，会把箭羽纹样的和服当作嫁妆，讨个“嫁个如意郎君”的好彩头。

70年代后期大火的少女漫画《窈窕淑女》，主人公红绪在学生时代便是这身打扮，因此箭羽图案的和服加绛紫色裙裤的打扮，直到现在也是毕业典礼上最常见的行头。

✻鲛小纹

鲛小纹是由小圆点组成的弧状纹样，因为与鲨鱼皮肤的纹理相似而得名。第八代将军德川吉宗的老家纪州德川家就使用这个纹样。

✻波纹

这是一种三重连续型的波纹。因日本传统艺术雅乐中有一个《青海波》的曲目，剧中人穿着这个纹样的服装跳舞，一次在日语里，这个纹样就称为“青海波”。日本古代长篇小说《源氏物语》中，也有光源氏跳青海波舞的场景描写。

✻七宝纹

这种纹样是将圆周四等分后重叠组成的，中间部分犹如闪耀的星星，重叠部分则看似花瓣，让人不禁联想到子孙繁衍、缘分和圆满，非常吉祥。

✻龟甲纹

这个纹样，来源于象征长寿的乌龟的六边形甲壳，并且，单纯的龟甲图案通过进一步发展，还派生出在六边形里加上花纹的“龟甲花菱”、将三个龟甲组合在一起而成的“比沙门龟甲”等形式多样的图纹。

✻方格纹

这是将不同颜色的方块交错排列组成的纹样，类似西方的彩色格子花纹。作为纺织物的纹样，早在古代就已经出现，因为江户中期歌舞伎演员佐野川市松爱穿这种纹样的裙裤，所以在日语里称作“市松”纹。

✻蒸汽纹

这个纹样，是用两条曲线，表示蒸汽袅袅升起的样子，在日语里称“立涌”。平安时代，它多用于权贵之人的服装上。在两条曲线交合成的空间里，可以配上不同的花纹，于是就有了云纹“立涌”、细竹“立涌”等变形蒸汽纹。

✻蔓藤纹

这个纹样是经由丝绸之路传到日本的。四方伸展的蔓藤，寓意着长寿和繁荣，祥瑞吉利，但不知为何，现在一说到蔓藤纹样，日本人的第一反应，是“小偷爱用蔓藤纹的包袱布包起赃物溜走”。这似乎也证明，蔓藤纹相当流行，无论小偷去哪家偷东西，轻易就能找到一张蔓藤纹的包袱布。

✻鹿仔纹

因形似小鹿背上的斑纹而得名，是用扎染工艺染出的纹样，由于制作过程非常繁复，因此扎染的鹿仔纹样和服，被视为奢侈品。

✻菱形纹

这是由双向平行线相交而成的几何图案，也可见于绳文时代的土器，一般认为是自然形成的图纹。它的变形纹样种类丰富，比如，将四个菱形拼在一起的是“割菱”，将花朵变形成菱形后组成的纹样叫“花菱”等。

✻豆纹

这是江户时代流行在棉布手巾上的经典图案。因为日语里有个“豆”的同音词，意思是健康结实，所以就借此来寄托人们“无病无灾”的美好愿望。现在的豆纹基本都采用模板染色或印刷，因此圆点排列规整。但过去都用扎染，所以是不规则的水滴图案。