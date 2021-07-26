日本奖牌数，能否超过里约奥运会？

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在疫情之下召开的东京奥运会充满了各种特殊情况。“举办国占有优势”这种过往的定式此次会不会失效？日本到底能拿到多少奖牌？

2016年在巴西举办的里约奥运会上，日本代表团在11个比赛项目中夺得41枚（12金、8银、21铜）奖牌，超过2012年伦敦奥运会上的38枚，打破了本国奥运奖牌数的历史记录。

回顾历史上的历届奥运会，主办国几乎无一例外地都会比前后几届大会夺得更多的奖牌。因为没有时差，饮食和训练环境等因素造成的压力较小，当地民众的热情助威也可以转化为比赛动力。不过，本届奥运会绝大部分比赛都将采用无观众的空场形式举行，所以不能在赛场上直接给运动员们呐喊助威。在这样的情况下，是否还能发挥主办国的优势？

日本在历届夏季奥运会上获得的奖牌数

举办城市 金 银 铜 2021 东京 ？ ？ ？ 2016 里约热内卢 12 8 21 2012 伦敦 7 14 17 2008 北京 9 8 8 2004 雅典 16 9 12 2000 悉尼 5 8 5 1996 亚特兰大 3 6 5 1992 巴塞罗那 3 8 11 1988 汉城（现称首尔） 4 3 7 1984 洛杉矶 10 8 14 1980 莫斯科 未参加 1976 蒙特利尔 9 6 10 1972 慕尼黑 13 8 8 1968 墨西哥城 11 7 7 1964 东京 16 5 8 1960 罗马 4 7 7 1956 斯德哥尔摩（马术） 未参加 1956 墨尔本 4 10 5 1952 赫尔辛基 1 6 2 1948 伦敦 未参加 1936 柏林 6 4 10 1932 洛杉矶 7 7 4 1928 阿姆斯特丹 2 2 1 1924 巴黎 0 0 1 1920 安特卫普 0 2 0 1916 柏林 取消 1912 斯德哥尔摩 0 0 0

1964年东京

1992年巴塞罗那（西班牙）

1996年亚特兰大

2000年悉尼

2004年雅典

2008年北京

2012年伦敦

2016年里约热内卢

图表参考了各国奥委会官方网站信息和各种报道内容（原报道刊载于2019年8月28日，经编辑后2021年7月22日再次刊载）

标题图片：时事社

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