日本奖牌数，能否超过里约奥运会？东京2020 社会 体育
在疫情之下召开的东京奥运会充满了各种特殊情况。“举办国占有优势”这种过往的定式此次会不会失效？日本到底能拿到多少奖牌？
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2016年在巴西举办的里约奥运会上，日本代表团在11个比赛项目中夺得41枚（12金、8银、21铜）奖牌，超过2012年伦敦奥运会上的38枚，打破了本国奥运奖牌数的历史记录。
回顾历史上的历届奥运会，主办国几乎无一例外地都会比前后几届大会夺得更多的奖牌。因为没有时差，饮食和训练环境等因素造成的压力较小，当地民众的热情助威也可以转化为比赛动力。不过，本届奥运会绝大部分比赛都将采用无观众的空场形式举行，所以不能在赛场上直接给运动员们呐喊助威。在这样的情况下，是否还能发挥主办国的优势？
日本在历届夏季奥运会上获得的奖牌数
|举办城市
|金
|银
|铜
|2021 东京
|？
|？
|？
|2016 里约热内卢
|12
|8
|21
|2012 伦敦
|7
|14
|17
|2008 北京
|9
|8
|8
|2004 雅典
|16
|9
|12
|2000 悉尼
|5
|8
|5
|1996 亚特兰大
|3
|6
|5
|1992 巴塞罗那
|3
|8
|11
|1988 汉城（现称首尔）
|4
|3
|7
|1984 洛杉矶
|10
|8
|14
|1980 莫斯科
|未参加
|1976 蒙特利尔
|9
|6
|10
|1972 慕尼黑
|13
|8
|8
|1968 墨西哥城
|11
|7
|7
|1964 东京
|16
|5
|8
|1960 罗马
|4
|7
|7
|1956 斯德哥尔摩（马术）
|未参加
|1956 墨尔本
|4
|10
|5
|1952 赫尔辛基
|1
|6
|2
|1948 伦敦
|未参加
|1936 柏林
|6
|4
|10
|1932 洛杉矶
|7
|7
|4
|1928 阿姆斯特丹
|2
|2
|1
|1924 巴黎
|0
|0
|1
|1920 安特卫普
|0
|2
|0
|1916 柏林
|取消
|1912 斯德哥尔摩
|0
|0
|0
1964年东京
1992年巴塞罗那（西班牙）
1996年亚特兰大
2000年悉尼
2004年雅典
2008年北京
2012年伦敦
2016年里约热内卢
图表参考了各国奥委会官方网站信息和各种报道内容（原报道刊载于2019年8月28日，经编辑后2021年7月22日再次刊载）
标题图片：时事社
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