改行跳槽人员，37%收入增加，34%收入减少

改行跳槽人员，37%收入增加，34%收入减少财经
最新调查显示，日本劳务市场转暖，换工作后收入增加的人数比例正在增加。就小时工来看，有逾四成人表示，“薪资增加了”。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
日本厚生劳动省公布的《2018年雇佣动向调查》显示，2018年一年里，有724万人离职，766万人换了新的工作单位。这反映出劳动力不足引起劳务市场回暖，入职人数已连续6年高于离职人数。
截至2018年1月1日，日本的劳动力总数为4970万人，其中“入职率”（即初次参加工作及跳槽者的人数比例）较上年减少0.6个百分比，为15.4%，“离职率”（辞职或被解雇的人数比例）同比则减少0.3个百分比，为14.6%。在全体新员工当中，跳槽人员为495万人，也就是相当于日本劳动力总数的十分之一。
跳槽后薪资增加者的人数比例较上年增加0.6个百分比，为37.0%；薪资减少的人数比例增加1.2个百分比，为34.2%；薪资持平的人数比例减少1.9个百分比，为27.2%。薪资增减幅度从上年的3.4个百分比缩减至2.8个百分比。
根据不同就业形式来看跳槽后薪资变动情况的话，增加比例最高的是小时工，为41.8％。这个数据与全职工的34.0%之间差距明显。究其原因，是因为近年以零售业为中心，劳动力严重短缺，为了确保劳动力，相继出现了薪资上调的趋势。
根据不同年龄层来看，年轻人跳槽后薪资提升的比例较高，20-24岁的数据为48.6%（较上年增长7.5个百分比），25-29岁的数据为46.6%（同比增长1.2个百分比）。
2018年各类改行跳槽人员薪资变动情况占比（％）
|增加
|没变
|减少
|合计
|37.0
|27.2
|34.2
|19岁以下
|48.5
|28.4
|19.3
|20-24岁
|48.6
|24.4
|25.4
|25-29岁
|46.6
|24.9
|27.8
|30-34岁
|44.7
|24.4
|29.2
|35-39岁
|39.5
|30.2
|29.6
|40-44岁
|41.4
|31.7
|24.3
|45-49岁
|38.9
|30.7
|29.5
|50-54岁
|26.9
|33.2
|37.7
|55-59岁
|24.9
|27.2
|46.3
|60-64岁
|14.2
|14.0
|70.5
|65岁以上
|20.4
|33.1
|43.8
出处：厚生劳动省《雇用动向调查》
跳槽后“薪资减少”的人数比例高于“薪资增加”的是50岁以上人群。虽然之前都说在日本想靠跳槽提升薪资，仅限于35岁之前的人群才有可能。但此次的统计结果显示，跳槽后获得了更好待遇的，实际上也有一定数量的40来岁人群。
标题图片：东京劳动局的最低时薪广告（2019年8月9日，东京JR新宿站）（时事社）