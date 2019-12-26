改行跳槽人员，37%收入增加，34%收入减少

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最新调查显示，日本劳务市场转暖，换工作后收入增加的人数比例正在增加。就小时工来看，有逾四成人表示，“薪资增加了”。

日本厚生劳动省公布的《2018年雇佣动向调查》显示，2018年一年里，有724万人离职，766万人换了新的工作单位。这反映出劳动力不足引起劳务市场回暖，入职人数已连续6年高于离职人数。

截至2018年1月1日，日本的劳动力总数为4970万人，其中“入职率”（即初次参加工作及跳槽者的人数比例）较上年减少0.6个百分比，为15.4%，“离职率”（辞职或被解雇的人数比例）同比则减少0.3个百分比，为14.6%。在全体新员工当中，跳槽人员为495万人，也就是相当于日本劳动力总数的十分之一。

跳槽后薪资增加者的人数比例较上年增加0.6个百分比，为37.0%；薪资减少的人数比例增加1.2个百分比，为34.2%；薪资持平的人数比例减少1.9个百分比，为27.2%。薪资增减幅度从上年的3.4个百分比缩减至2.8个百分比。

根据不同就业形式来看跳槽后薪资变动情况的话，增加比例最高的是小时工，为41.8％。这个数据与全职工的34.0%之间差距明显。究其原因，是因为近年以零售业为中心，劳动力严重短缺，为了确保劳动力，相继出现了薪资上调的趋势。

根据不同年龄层来看，年轻人跳槽后薪资提升的比例较高，20-24岁的数据为48.6%（较上年增长7.5个百分比），25-29岁的数据为46.6%（同比增长1.2个百分比）。

2018年各类改行跳槽人员薪资变动情况占比（％）

增加 没变 减少 合计 37.0 27.2 34.2 19岁以下 48.5 28.4 19.3 20-24岁 48.6 24.4 25.4 25-29岁 46.6 24.9 27.8 30-34岁 44.7 24.4 29.2 35-39岁 39.5 30.2 29.6 40-44岁 41.4 31.7 24.3 45-49岁 38.9 30.7 29.5 50-54岁 26.9 33.2 37.7 55-59岁 24.9 27.2 46.3 60-64岁 14.2 14.0 70.5 65岁以上 20.4 33.1 43.8 出处：厚生劳动省《雇用动向调查》

跳槽后“薪资减少”的人数比例高于“薪资增加”的是50岁以上人群。虽然之前都说在日本想靠跳槽提升薪资，仅限于35岁之前的人群才有可能。但此次的统计结果显示，跳槽后获得了更好待遇的，实际上也有一定数量的40来岁人群。

标题图片：东京劳动局的最低时薪广告（2019年8月9日，东京JR新宿站）（时事社）