航空公司排行榜，JAL和ANA强项在“接待”

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日本的航空公司在世界赢得美誉是因为其细致周到的待客精神。不过，此次还有许多其他亚洲航空公司也在排行榜中获得了好名次。为了不被竞争对手淘汰，日本的航空公司必须要展现出真诚的接待精神。

AB-ROAD调查中心的《航空公司满意度调查2019》显示，新加坡航空位居第一，全日空和日本航空并列第二。另外，在英国航空运输评级组织“Skytrax”的《Airline of the Year 2019》中，全日空和日本航空也名列前茅，分别是第三和第十一。日本的这两家航空公司能够取得好名次，凭藉的就是他们提供的接待服务。

航空公司排行榜2019

AB-ROAD调查 Skytrax调查 新加坡航空 1 卡塔尔航空 全日空 2 新加坡航空 日本航空 3 全日空 阿联酋航空（UAE） 4 国泰航空 新西兰航空 5 阿联酋航空 卡塔尔航空 6 长荣航空 土耳其航空（土耳其） 7 海南航空（中国） 芬兰航空 8 澳洲航空 荷兰皇家航空 9 德国汉莎航空 泰国国际航空 10 泰国国际航空 长荣航空（台湾） 11 日本航空 澳洲航空（澳大利亚） 12 印度尼西亚鹰航空 汉莎航空（德国） 13 瑞士国际航空 国泰航空（香港） 14 中国南方航空 达美航空（美国） 15 奥地利航空 香草航空 16 新西兰航空 韩亚航空（韩国） 17 曼谷航空（泰国） 中华航空（台湾） 18 荷兰皇家航空 法国航空 19 英国航空 美国航空 20 亚洲航空（马来西亚） 出处：AB-ROAD航空公司满足度调查2019（RECRUIT LIFE STYLE）／2019全球最佳航空公司排行榜（Skytrax）

有淡蓝背景色的为日本的航空公司

AB-ROAD以4000名2018年出境旅游的18岁以上日本男女为对象，对40家利用率较高的航空公司进行了调查。从不同项目的满足度来看，阿联酋航空在“航空飞机的器材设备”“机内餐饮服务”两项中名列首位，全日空和日本航空则在“乘务员的服务”“航空公司地勤人员的服务”方面获得好评。

在自由填写栏中，有人表示“夜间熄灯后，乘务员还经常在客舱巡回，提供茶水等服务”（针对日本航空乘务员的评价）、“因需要在短时间内换乘，地勤人员带我去优先换乘通道”（针对全日空地勤人员的评价）等。

对于日本人而言，因为同是日本人可以用日语进行交流，让人有一种安心感，因而对日本的航空公司评价较高，这也在情理之中。不过，Skytrax是以100个国家、300多家航空公司及2100万条评价为基础制定的排行榜，因而还反映出除日本人以外的乘客的意见。

在Skytrax不同项目评比中，全日空和日本航空在“机舱乘务员服务”“机场服务”两项中都排名靠前。工作人员细致周到的服务提升了日本的航空公司的印象。

2019全球最佳机舱乘务员（World's Best Cabin Staff 2019）

1 新加坡航空 2 印度尼西亚鹰航空 3 全日空 4 泰国国际航空 5 长荣航空 6 国泰航空 7 海南航空 8 日本航空 9 卡塔尔航空 10 中华航空 出处：Skytrax

2019全球最佳机场服务

1 全日空 2 泰国国际航空 3 日本航空 4 长荣航空 5 中华航空 6 新加坡航空 7 国泰航空 8 印度尼西亚鹰航空 8 韩亚航空 10 海南航空 出处：Skytrax

AB-ROAD和Skytrax的调查均显示，乘客对亚洲航空公司给予了高度评价。热情好客或许不是日本独有的“专利”。因此，日本的航空公司切不可掉以轻心！

标题图片：时事社