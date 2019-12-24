航空公司排行榜，JAL和ANA强项在“接待”财经 生活与旅游
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AB-ROAD调查中心的《航空公司满意度调查2019》显示，新加坡航空位居第一，全日空和日本航空并列第二。另外，在英国航空运输评级组织“Skytrax”的《Airline of the Year 2019》中，全日空和日本航空也名列前茅，分别是第三和第十一。日本的这两家航空公司能够取得好名次，凭藉的就是他们提供的接待服务。
航空公司排行榜2019
|AB-ROAD调查
|Skytrax调查
|新加坡航空
|1
|卡塔尔航空
|全日空
|2
|新加坡航空
|日本航空
|3
|全日空
|阿联酋航空（UAE）
|4
|国泰航空
|新西兰航空
|5
|阿联酋航空
|卡塔尔航空
|6
|长荣航空
|土耳其航空（土耳其）
|7
|海南航空（中国）
|芬兰航空
|8
|澳洲航空
|荷兰皇家航空
|9
|德国汉莎航空
|泰国国际航空
|10
|泰国国际航空
|长荣航空（台湾）
|11
|日本航空
|澳洲航空（澳大利亚）
|12
|印度尼西亚鹰航空
|汉莎航空（德国）
|13
|瑞士国际航空
|国泰航空（香港）
|14
|中国南方航空
|达美航空（美国）
|15
|奥地利航空
|香草航空
|16
|新西兰航空
|韩亚航空（韩国）
|17
|曼谷航空（泰国）
|中华航空（台湾）
|18
|荷兰皇家航空
|法国航空
|19
|英国航空
|美国航空
|20
|亚洲航空（马来西亚）
出处：AB-ROAD航空公司满足度调查2019（RECRUIT LIFE STYLE）／2019全球最佳航空公司排行榜（Skytrax）
有淡蓝背景色的为日本的航空公司
AB-ROAD以4000名2018年出境旅游的18岁以上日本男女为对象，对40家利用率较高的航空公司进行了调查。从不同项目的满足度来看，阿联酋航空在“航空飞机的器材设备”“机内餐饮服务”两项中名列首位，全日空和日本航空则在“乘务员的服务”“航空公司地勤人员的服务”方面获得好评。
在自由填写栏中，有人表示“夜间熄灯后，乘务员还经常在客舱巡回，提供茶水等服务”（针对日本航空乘务员的评价）、“因需要在短时间内换乘，地勤人员带我去优先换乘通道”（针对全日空地勤人员的评价）等。
对于日本人而言，因为同是日本人可以用日语进行交流，让人有一种安心感，因而对日本的航空公司评价较高，这也在情理之中。不过，Skytrax是以100个国家、300多家航空公司及2100万条评价为基础制定的排行榜，因而还反映出除日本人以外的乘客的意见。
在Skytrax不同项目评比中，全日空和日本航空在“机舱乘务员服务”“机场服务”两项中都排名靠前。工作人员细致周到的服务提升了日本的航空公司的印象。
2019全球最佳机舱乘务员（World's Best Cabin Staff 2019）
|1
|新加坡航空
|2
|印度尼西亚鹰航空
|3
|全日空
|4
|泰国国际航空
|5
|长荣航空
|6
|国泰航空
|7
|海南航空
|8
|日本航空
|9
|卡塔尔航空
|10
|中华航空
出处：Skytrax
2019全球最佳机场服务
|1
|全日空
|2
|泰国国际航空
|3
|日本航空
|4
|长荣航空
|5
|中华航空
|6
|新加坡航空
|7
|国泰航空
|8
|印度尼西亚鹰航空
|8
|韩亚航空
|10
|海南航空
出处：Skytrax
AB-ROAD和Skytrax的调查均显示，乘客对亚洲航空公司给予了高度评价。热情好客或许不是日本独有的“专利”。因此，日本的航空公司切不可掉以轻心！
标题图片：时事社