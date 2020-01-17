日本妻子干家务时间是丈夫的7倍

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尽管日本参加工作的女性正在不断增加，但家务活儿多数还是压在女性身上。男性不过就是在出门上班时，顺带倒一下垃圾而已，就认为自己“在分担家务”了。这种想法是不是太过天真了！？

日本国立社会保障及人口问题研究所五年一次实施的《全国家庭动向调查》显示，妻子平均干家务的时间是丈夫的7倍。这一结果再次表明，即便参加工作的女性正在不断增加，但她们背负着巨大的家务负担。

关于花费在做饭和打扫等家务上的时间，工作日时，丈夫为37分钟，妻子为4小时23分钟，是丈夫的7倍；即使是在休息日，相对丈夫的1小时6分钟，妻子为4小时44分钟，约是丈夫的4倍。

此次调查中，妻子的工作形式还包括兼职工和家庭主妇，因此她们干家务的平均时间要比丈夫长。不过，为了公允起见，看看那些从事“全职工作”的妻子们的家务时间（3小时7分钟），也可以发现大约是丈夫的5倍。日本政府将“促进女性参与工作”作为一项重要课题，但家务负担如此之重的话，女性们终将无法在社会上大展身手。

此次调查，还就那些平时很少被视为家务，但实际上却很费时间和功夫的“隐形家务”，询问了夫妻间的分担情况。

“把握食材和日用品储备”“考虑食谱”的约九成是妻子。虽然在出门上班时顺便倒垃圾是很多丈夫擅长的一项家务，但在这之前很重要的一步，也就是纸张、塑料、塑料瓶等麻烦的垃圾分类工作，却多由妻子来完成。丈夫们唯一大显身手的，是在选购电器产品的时候。

关于妻子的精神依靠，在被问及“生儿育女中遇到的困难和谁商量”时，回答父母的多于丈夫。而且，随着调查的深入，丈夫的存在感变得愈加薄弱。虽然“孩子的教育和升学问题”到底还是得与丈夫商量，但这个比例也在缓慢下降。

世上的爸爸们，如果把什么都抛给妻子的话，自己的存在感就会越来越弱哦！

标题图片：PIXTA