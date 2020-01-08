日本年轻人希望65岁退休：862万老年劳动者的现实

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日本财团《18岁意识调查》显示，逾四成人希望“工作到65岁”。医疗水平的不断进步延长了人均寿命，但另一方面 “少子化”趋势难以阻挡，支撑社会保障体系的人口严重不足。能够“靠养老金无忧无虑地过日子”的乌托邦真的存在吗？

日本财团针对1000名17-19岁男女实施的意识调查结果显示，总计有42.8%的人希望工作到 “65岁之前”或“65岁”。如今已到了“人生100年”的时代，日本政府推出种种政策措施，以期让老年人发挥余热，但年轻人似乎还没有意识到这种面对的严峻现实。

回答“65岁”“65岁之前”的受访者当中，有人在自由填写一栏中表示“因为想拿着养老金悠闲度日”“感觉工作到那个年龄应该是极限了”“工作到法定年龄后，就可以靠养老金生活了”“体力有限”等。

据总务省透露，截至2019年9月15日，65岁以上的推算人口为3588万人，占总人口的28.4%，达到历史最高水平。少子老龄化正在不断加剧，“劳动力短缺”“社会保障的支撑人口不足”的问题日益严重。

实际上， 65岁以上的从业人员（包括临时工、兼职工等非正规雇佣在内）2018年已经达到862万人，创历史新高，而且在全部就业人员中，老年人的比例为12.9%，同样刷新了历史纪录。2012年，人口占比最多的婴儿潮一代达到65岁后，就业老人人数呈现增长趋势。

2022年以后，婴儿潮一代将进入75岁以上的高龄，医疗及护理所需的社保费将会进一步扩大。为了增加社会保障的支撑人口，政府今后将就推迟退休年龄、提高老年人医疗费自费比例等展开讨论。

国立社会保障与人口问题研究所的“未来人口预测”（2017年）显示，2065年的老龄化率为38.4%。由此看来，老龄化将进一步加剧，社保后备军不足的问题也会更加严重。2019年的18岁的年轻人，届时将为64岁。 “65岁退休！靠养老金悠闲度日”的梦想，极有可能不幸地以破灭而告终。

标题图片：PIXTA