日本人最想居住的20个街区

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在首都圈，人们最想居住的街区集中在JR电车山手线环线内，高居第一的是惠比寿。交通的便利性是人们最优先考虑的因素。而在关西地区，环境优美清静的地方深受购房者青睐。

专门介绍新建公寓的门户网站“MAJOR 7”(*1)，针对73万名有购买公寓意向的人实施了一项“你最想居住地区（车站名）”的问卷调查。结果显示，惠比寿在首都圈中连续五年位居榜首，而“西宫北口”则在关西圈连续四年斩获第一。

首都圈最想居住地区的前20名，从车站来看，有一半是电车JR山手线的车站或是位于山手线（环线）内侧的一些车站，如实地反映出人们“对居住在市中心的憧憬之情”。其中，仅有吉祥寺、横滨、镰仓、武藏小杉（神奈川县川崎市）4个地区位于东京23区之外。

选择这些地方作为最想居住地的理由，很多人认为排名靠前的那些地方有“交通便利的优势”。排名榜首的惠比寿，除了交通便利之外，回答“时尚”“有高级感”的人也很多。

首都圈最想居住的20个地区

车站名称 主要线路 1 惠比寿 JR山手线/东京地铁 2 品川 JR各线路/京急 3 目黑 JR山手线/东急 4 自由之丘 东急 5 吉祥寺 JR中央线/京王 6 二子玉川 东急 7 表参道 东京地铁 8 横滨 JR各线路/京急/东急 9 中目黑 东京地铁/东急 10 广尾 东京地铁 11 东京 JR各线路/东京地铁 12 代代木上原 小田急/东京地铁 13 四谷 JR中央线/东京地铁 14 涩谷 JR山手线/东急/东京地铁 15 镰仓 JR横须贺线 16 代官山 东急 17 武藏小杉 JR横须贺线/东急 18 目白 山手线 19 丰洲 东京地铁 20 麻布十番 东京地铁/都营地铁

黄色表示位于JR电车山手线或山手线内侧的车站，灰色表示位于东京23区之外。

“京急”为京滨急行电车之略，“东急”为东京急行电车之略

编辑部根据“MAJOR 7的公寓趋势调查”制作

在关西地区，最理想居住地的前20名里，兵库县有10处，大阪府有9处，京都府有1处。其特征是，不像东京那样集中在某一区域。即使是在兵库县内，人气居住地也都分散在西宫市、神户市、尼崎市、芦屋市等不同地区。

在被问及选择这些地方的理由时，人们列举了冈本、夙川、宝塚等地，认为那里环境优美宁静，高级精致之处深获好评，这和东京最重视交通便利性的倾向有所不同。

关西圈最想居住的20个地区

车站名称 主要线路 1 西宫北口 阪急、阪神 2 梅田/大阪梅田 阪急、阪神、大阪地铁 3 冈本 阪急 4 夙川 阪急 5 宝塚 阪急、JR福知山线 6 千里中央 北急、大阪单轨铁路 7 御影 阪急、阪神 8 芦屋 JR东海道本线、阪神 9 神户三宫/三宫 阪急、阪神、神户市营地铁 10 芦物川 阪急 11 高槻/高槻市 阪急、JR东海道本线 12 丰中 阪急 13 天王寺 JR各线、大阪地铁 14 江坂 大阪地铁、北大阪急行 15 淀屋桥 大阪地铁 16 乌丸御池 京都市营地铁 17 冢口 阪急/JR福知山线 18 北千里 阪急 19 难波 JR关西本线/大阪地铁/近铁/南海 20 住吉 JR东海道线/阪神

绿色表示兵库县

“北急”为电车北大阪急行之略

编辑部根据“MAJOR 7的公寓趋势调查”制作

标题图片 : PIXTA