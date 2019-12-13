日本人最想居住的20个街区

日本人最想居住的20个街区财经
在首都圈，人们最想居住的街区集中在JR电车山手线环线内，高居第一的是惠比寿。交通的便利性是人们最优先考虑的因素。而在关西地区，环境优美清静的地方深受购房者青睐。
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专门介绍新建公寓的门户网站“MAJOR 7”(*1)，针对73万名有购买公寓意向的人实施了一项“你最想居住地区（车站名）”的问卷调查。结果显示，惠比寿在首都圈中连续五年位居榜首，而“西宫北口”则在关西圈连续四年斩获第一。
首都圈最想居住地区的前20名，从车站来看，有一半是电车JR山手线的车站或是位于山手线（环线）内侧的一些车站，如实地反映出人们“对居住在市中心的憧憬之情”。其中，仅有吉祥寺、横滨、镰仓、武藏小杉（神奈川县川崎市）4个地区位于东京23区之外。
选择这些地方作为最想居住地的理由，很多人认为排名靠前的那些地方有“交通便利的优势”。排名榜首的惠比寿，除了交通便利之外，回答“时尚”“有高级感”的人也很多。
首都圈最想居住的20个地区
|车站名称
|主要线路
|1
|惠比寿
|JR山手线/东京地铁
|2
|品川
|JR各线路/京急
|3
|目黑
|JR山手线/东急
|4
|自由之丘
|东急
|5
|吉祥寺
|JR中央线/京王
|6
|二子玉川
|东急
|7
|表参道
|东京地铁
|8
|横滨
|JR各线路/京急/东急
|9
|中目黑
|东京地铁/东急
|10
|广尾
|东京地铁
|11
|东京
|JR各线路/东京地铁
|12
|代代木上原
|小田急/东京地铁
|13
|四谷
|JR中央线/东京地铁
|14
|涩谷
|JR山手线/东急/东京地铁
|15
|镰仓
|JR横须贺线
|16
|代官山
|东急
|17
|武藏小杉
|JR横须贺线/东急
|18
|目白
|山手线
|19
|丰洲
|东京地铁
|20
|麻布十番
|东京地铁/都营地铁
黄色表示位于JR电车山手线或山手线内侧的车站，灰色表示位于东京23区之外。
“京急”为京滨急行电车之略，“东急”为东京急行电车之略
编辑部根据“MAJOR 7的公寓趋势调查”制作
在关西地区，最理想居住地的前20名里，兵库县有10处，大阪府有9处，京都府有1处。其特征是，不像东京那样集中在某一区域。即使是在兵库县内，人气居住地也都分散在西宫市、神户市、尼崎市、芦屋市等不同地区。
在被问及选择这些地方的理由时，人们列举了冈本、夙川、宝塚等地，认为那里环境优美宁静，高级精致之处深获好评，这和东京最重视交通便利性的倾向有所不同。
关西圈最想居住的20个地区
|车站名称
|主要线路
|1
|西宫北口
|阪急、阪神
|2
|梅田/大阪梅田
|阪急、阪神、大阪地铁
|3
|冈本
|阪急
|4
|夙川
|阪急
|5
|宝塚
|阪急、JR福知山线
|6
|千里中央
|北急、大阪单轨铁路
|7
|御影
|阪急、阪神
|8
|芦屋
|JR东海道本线、阪神
|9
|神户三宫/三宫
|阪急、阪神、神户市营地铁
|10
|芦物川
|阪急
|11
|高槻/高槻市
|阪急、JR东海道本线
|12
|丰中
|阪急
|13
|天王寺
|JR各线、大阪地铁
|14
|江坂
|大阪地铁、北大阪急行
|15
|淀屋桥
|大阪地铁
|16
|乌丸御池
|京都市营地铁
|17
|冢口
|阪急/JR福知山线
|18
|北千里
|阪急
|19
|难波
|JR关西本线/大阪地铁/近铁/南海
|20
|住吉
|JR东海道线/阪神
绿色表示兵库县
“北急”为电车北大阪急行之略
编辑部根据“MAJOR 7的公寓趋势调查”制作
标题图片 : PIXTA
(*1) ^ 住友不动产、大京、东急不动产、东京建物、野村不动产、三井不动产寓所、三菱地所住宅七家公司共同运营的网站。2018年，该七家不动产公司共向市场提供了公寓住房23265套，相当于全国总数的29％。