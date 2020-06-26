以年轻人为中心，共享经济不断普及

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近年来，共享经济市场不断扩大。服务和产品的选择变得更加丰富，而且还可以省钱，因而正在逐渐成为年轻人的消费常态。但不少老年人却对此比较抵触。这或许是在“物权”上的价值观代沟？

近些年，在东京市中心的商务区常常可以看到共享自行车。过去，遇到“要到附近车站和生意伙伴碰头”这种情况，人们往往会随手打个车，而现在，越来越多人选择利用共享自行车，这样既不会拥堵，还能省钱。另外，女士服装租赁和诸如“个性化名片设计”等技术活儿，“在需要的时候借一臂之力”这类服务也很受欢迎。

普华永道咨询公司从2017年起每年实施相关调查，分析这种共享经济的普及和利用程度。

在2019年的调查中，回答“知道某些共享经济服务”的受访者比例为47.5%，较2017年的30.6%大幅增长。从回答“知道”的受访者年龄结构来看，2017年集中在10-29岁的年龄段，而2019年，10-79岁的各个年龄段之间已经没有太大的差异。

另一方面，从有过利用经历的人群年龄结构来看，10-19岁（8.3%）、20-29岁（31.9%）、30-39岁（22.3%）这部分年轻群体占到了整体的60%，60-79岁的人群为7%多一点。似乎老年人就算知道这种服务，但真要实际利用起来，门槛还是稍微有点高。

不过，一些迹象表明这种情况正在出现变化。所有年龄段的人，对于共享经济服务的利用意愿每年都在稳步提高，2019年的调查显示，50-79岁人群也都超过了40%。

普华永道咨询师野口功一指出，“老一辈人将'物权'作为衡量富裕的指标，推进了日本的经济发展，我原本以为，要他们认同共享这种思维存在一定难度，但此次调查显示，70多岁人群的利用意愿在快速提升。婴儿潮前后的一代人对共享经济表现出关注，这一点很有意思”。

标题图片：PIXTA