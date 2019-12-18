日本侨民洛杉矶最多，定居亚洲的日本人较少

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在世界各地的城市中，居住在洛杉矶的日本人最多，人数超过了纽约。不仅是公司外派的员工，在洛杉矶定居的日本人似乎也很多。日本永久居民比例较高的，是北美大陆和澳洲的城市，在亚洲的比例较少。

日本外务省海外日本侨民调查统计显示，截至2017年10月1日，生活在海外的日本人（逗留时间超过3个月的长期居住者和永久居民）为1351970人。

在很长一段时间里，日本海外侨民人数最多的城市是纽约。但进入21世纪之后，洛杉矶的日侨人数持续上升，并在2007年取代纽约，成为日本侨民最多的城市。与纽约相比，洛杉矶的日本永久居民比例很高，一般认为，这与当地经济形势比较稳定，企业撤离较少等因素有关。

2000年以后，中国经济的高速发展吸引了大批日企的进驻，上海的日本侨民人数也随之迅速增加。但是，为了规避对中国过度集中而带来的风险，日企正试图将据点分散至亚洲其他国家。因此，在沪的日侨人数在2012年达到顶峰后略有下降。

另一方面，随着日本汽车公司在曼谷的业务不断扩展，日本侨民人数逐渐增加。2015年，曼谷取代上海，成为日侨人数最多的亚洲城市。

以下是海外日本侨民最多的15座城市。亚洲城市的日本永久居民比例较低，估计主要都是企业外派员工及其家人。

排名 2017年 城市 日本侨民人数 永久居民比例（％） 1 洛杉矶及附近 68744 48.7 2 曼谷 52871 可能不足2% 3 纽约及附近 46137 34.1 4 上海 43455 可能不足2% 5 新加坡 36423 7.1 6 伦敦市 34298 25.0 7 悉尼及附近 32189 58.3 8 温哥华及附近 26910 67.3 9 香港 25004 8.4 10 墨尔本及附近 19878 50.6 11 旧金山及附近 18862 64.3 12 檀香山 16306 65.3 13 巴黎 15684 11.9 14 圣何塞及附近 14761 47.9 15 多伦多 13725 46.8 编辑部根据外务省《海外日本侨民调查统计》制作

（虽然外务省公布了排名前50座城市日本永久居民的人数，但曼谷和上海排名位于50名以后，因此无法准确计算出其中的永久居民比例。）

标题图片：PIXTA