日本侨民洛杉矶最多，定居亚洲的日本人较少

日本侨民洛杉矶最多，定居亚洲的日本人较少社会
在世界各地的城市中，居住在洛杉矶的日本人最多，人数超过了纽约。不仅是公司外派的员工，在洛杉矶定居的日本人似乎也很多。日本永久居民比例较高的，是北美大陆和澳洲的城市，在亚洲的比例较少。
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日本外务省海外日本侨民调查统计显示，截至2017年10月1日，生活在海外的日本人（逗留时间超过3个月的长期居住者和永久居民）为1351970人。
在很长一段时间里，日本海外侨民人数最多的城市是纽约。但进入21世纪之后，洛杉矶的日侨人数持续上升，并在2007年取代纽约，成为日本侨民最多的城市。与纽约相比，洛杉矶的日本永久居民比例很高，一般认为，这与当地经济形势比较稳定，企业撤离较少等因素有关。
2000年以后，中国经济的高速发展吸引了大批日企的进驻，上海的日本侨民人数也随之迅速增加。但是，为了规避对中国过度集中而带来的风险，日企正试图将据点分散至亚洲其他国家。因此，在沪的日侨人数在2012年达到顶峰后略有下降。
另一方面，随着日本汽车公司在曼谷的业务不断扩展，日本侨民人数逐渐增加。2015年，曼谷取代上海，成为日侨人数最多的亚洲城市。
以下是海外日本侨民最多的15座城市。亚洲城市的日本永久居民比例较低，估计主要都是企业外派员工及其家人。
|排名
|2017年
|城市
|日本侨民人数
|永久居民比例（％）
|1
|洛杉矶及附近
|68744
|48.7
|2
|曼谷
|52871
|可能不足2%
|3
|纽约及附近
|46137
|34.1
|4
|上海
|43455
|可能不足2%
|5
|新加坡
|36423
|7.1
|6
|伦敦市
|34298
|25.0
|7
|悉尼及附近
|32189
|58.3
|8
|温哥华及附近
|26910
|67.3
|9
|香港
|25004
|8.4
|10
|墨尔本及附近
|19878
|50.6
|11
|旧金山及附近
|18862
|64.3
|12
|檀香山
|16306
|65.3
|13
|巴黎
|15684
|11.9
|14
|圣何塞及附近
|14761
|47.9
|15
|多伦多
|13725
|46.8
编辑部根据外务省《海外日本侨民调查统计》制作
（虽然外务省公布了排名前50座城市日本永久居民的人数，但曼谷和上海排名位于50名以后，因此无法准确计算出其中的永久居民比例。）
标题图片：PIXTA