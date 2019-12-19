2018年日本破产企业的“平均寿命”为23.9年

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根据日本商工调查机构的调查，2018年日本国内破产企业的“平均寿命”较上年延长0.4年，为23.9年。自2015年以来，这一数据时隔三年高于上年。

2018年，日本全国负债1000万日元以上的倒闭企业达8235家。其中除1226家创业时间不明外，日本商工调查机构对剩下的7009家企业进行了分析。

关于破产企业的平均寿命时隔三年出现延长的原因，日本商工调查指出“2018年，金融机构开始根据《事业性评价》对有业务往来的公司进行征信判断，从而起到了援助中小型企业重建等作用。”此外，日本商工调查机构还解释说，上一年，即2017年，“开店门槛低的饮食业、因老龄化而具备市场发展潜力的老人福利及看护业界等，创业时间短的服务业企业倒闭数量增加，因而缩短了倒闭企业整体的‘平均寿命’。”

从不同产业类型来看，平均寿命最长的倒闭企业是制造业，为33.9年。最短的是金融保险业，为11.7年。两者之间，相差22年以上。此外，平均寿命较长的还有批发业（27.1年）、运输业（25.9年）、农林渔矿业（25.1年）；平均寿命较短的有信息通信业（17.5年）、服务业等（17.7年）。

2018年主要行业的破产企业平均寿命（年）

制造业 33.9 批发业 27.1 运输业 25.9 农林渔矿业 25.1 建筑业 24.2 零售业 24.2 不动产业 23.8 服务业等 17.7 信息通信业 17.5 金融保险业 11.7 日本商工调查机构调查

倒闭的制造业逾半数为“老公司”

在倒闭企业中，创业30年以上的“老公司”占32.7%（较上年增长1.5个百分点），而创业时间未满10年的“新公司”的比例为24.8%（同比增长0.3个百分点），为最近15年内的最高值。

从不同行业老公司的倒闭数量占比来看，最高的是制造业的57.1%（上年为52.9％），其他依次是批发业38.6%（上年为36.5%）、农林渔矿业37.9％（上年为25.8％）；而倒闭的新公司数量占比，最高的则是金融保险业，为73.3％（上年为44.7％），其他依次是服务业38.1％（上年为37.6％）、信息通信业28.0％（上年为27.1％）。

关于制造业中倒闭的老公司占比较高的原因，日本商工调查机构表示“小型企业在资金周转方面余力不足，难以应对人手不足、经营者老龄化、后继无人等问题。”关于倒闭的新公司占比增长的原因，日本商工调查机构解释称“虽然国家和地方政府都在积极支持创业，但有些经营计划并不成熟。”

标题图片：（xiangtao/PIXTA）