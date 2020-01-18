艺人等自由职业者处于弱势地位，遭受严重职权骚扰

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调查显示，在演艺圈、传媒等行业，没签公司、以自由职业者身份干活的人，有一大半都受到主导方（甲方）的各种骚扰。想要得到工作和角色的他们处于弱势地位，给了无良甲方可乘之机。

自由职业者指的是不专属于某个特定的企业和组织，以独立身份提供技能服务的个人。他们不被看作是劳动者，而是个体户，因此不属于《劳动基准法》的保护对象。身处这种地位的人遍布于演艺圈、传媒广告等行业，据推算，目前日本国内有390万人。

日本演员工会、MIC（日本媒体文化信息工会）自由职业者联络会、Professional & Parallel Career Freelance协会从7月到8月，共同实施了一项问卷调查（有效回答人数为1218人，均为多选题）。结果显示，回答遭受过职权骚扰和性骚扰的人达98.2%，基本无一幸免。在骚扰人的选项中，主要都是“导演、编导、工作人员”、“所属单位的上司、前辈、经纪人”以及“委托方、交易方、顾主单位的员工”等。

具体遭受的欺凌有“被拳打脚踢”（80后男性，影像制作技术人员）、“被要求私人交往，拒绝后，每天都发来骚扰邮件”（70后女性，公关）、“被主办方叫到他家去排戏，之后被灌了很多酒，并强迫发生性行为”（90后女性，演员）等。多达45.5%的人称，即便受害也不会“和人商量”，主要理由是“说出去也没用”、“会影响人际关系和工作”、“会丢掉工作”。

2019年5月实行的《骚扰防止法》，虽然规定了企业有义务制定劳动者保护措施，但自由职业者却因不被视作劳动者而不在保护范围之内。6月，国际劳工组织（ILO）通过了将自由职业者也囊括在内的《有关职场暴力和骚扰的条约》，实施此次调查的三个组织目前正在要求日本政府批准该条约，并完善国内法律法规。

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