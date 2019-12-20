日本2018年度医疗费达42.6亿日元，连续两年刷新记录

日本信息库

日本国民2018年度人均预估医疗费为33.7万日元，较上年度增加4000日元。医疗费居高不下，刷新历史纪录。

日本厚生劳动省日前公布的《医疗费动向》显示，2018年度医疗费支出较上年度增加3000亿日元，预计达到42.6万亿日元，虽然增长率放缓，从上年度的2.3%降到0.8%，但连续两年刷新纪录。

国民人均医疗费较上年度增加4000日元（1.1%），为33.7万日元。不满75岁的国民，人均医疗费为22.2万日元；75岁以上国民的人均医疗费则达到了4倍以上的93.9万日元。

预估医疗费是指除劳动者工伤补偿保险及全额自费以外的医疗费的初步统计数据，大约相当于一年后公布的官方数据“国民医疗费”的98%。随着老龄化和医疗技术的进步，预计今后医疗费还将持续上升。

2014年度人均诊疗费为31.4万日元。在这五年内，诊疗费增长了7.3%，即2.3万日元。

医疗费增长率从不同的诊疗费来看，占整体医疗费近两成的药费，2018年度较上年度减少了3.1%。但是，诊疗费同比增长1.5%，牙科治疗费同比增长1.9%，这都加大了整体医疗费的支出。

另外，2017年度国民医疗费的支出增长了9329亿日元（2.2％），达到43.07万亿日元，创历史新高。人均医疗费支出增长了7900日元（2.4％），为339900日元。 国民医疗支出对国内生产总值的比率也略有增加，从上年度的7.85％上升到7.87％，对国民收入比率则从10.77％下降到10.66％。

标题图片：（Silver Bullet/PIXTA）