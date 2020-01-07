年轻女性领引日本的出境游

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日本开放出国自由行至今已有55年。当初（1964年），海外旅行出国人数，一年仅有8000人左右，而在2018年创下峰值，达到1895万人。如今，最热衷海外旅行的是20-24岁的女性。

据日本政府观光局统计，出国旅行的日本人人数在2012年首次超过1800万人，之后到2015年一直有减无增，但2018年较上年增长6.0%，达到1895万人，刷新历史记录。未来几年，该数值或将突破2000万大关。

在此背景下，著名旅行社JTB的分公司JTB综合研究所于2019年6月，以3万名18-79岁男女为对象实施了网络问卷调查并发布了《海外观光旅行现状2019》。

因为法务省公布的是日本人出国旅行总人次，所以无法判断近年游客人数增加是源于人均旅行次数的增加，还是游客整体数量的增加。为了掌握这方面的情况，JTB综合研究所根据独自的实情调查，算出了出国旅行游客的实际人数。根据这个数据，2018年出国旅行估算人数为1258万人，实际出国人数占总人口的10.1%。

此次调查还统计了热衷海外旅行的年龄段分布。以每5岁为一个单位，在与前一年的比较中发现，最热衷海外旅行的是20-24岁女性（增长15.5%），共有1171455人，在出国旅行的所有女性中位居第一；而且，出国率为40.5%，是同年龄段男性（18.4%）的一倍以上，。

另一方面，60岁以上的老年人中，65-69岁的男性出国旅游折人数，是所有受访男女中唯一一个较上年出现减少的群体。不过，这个年龄段男女的出国率均出现了增长。JTB综合研究所分析称：“这是因为人口基数较大的‘团块世代’（二战后第一次婴儿潮中出生的人——译注），多数已经超过了70岁。”

从旅行目的地的构成比例来看，东亚（韩国、台湾、香港及澳门）从2000年的15.9％大幅增至28%。JTB综合研究所称，这是因为“往来于日本和亚洲各城市之间的LCC（廉价航空）航班的开通，韩流文化的普及以及网络预约的便捷化等”。

标题图片： amadank/PIXTA