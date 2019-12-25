北海道连续11年蝉联魅力度排行榜第一名

北海道连续11年蝉联魅力度排行榜第一名社会
北海道太强了！品牌综合研究所发布的“地区品牌调查2019”显示，北海道又一次展示了强大的品牌实力。而在日本全国各个都道府县中垫底的，又是那个县……。
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民间调查公司品牌综合研究所发布的“地区品牌调查2019”显示，北海道位列日本全国都道府县魅力度排行榜第一名。自2009年开始这项调查以来，北海道已连续11年蝉联榜首，而且在“旅游意愿度”和“（地方特产的）食品回忆率”分项上也名列第一。魅力度排行榜第二到第五位分别是京都、东京、冲绳和神奈川，前五名的顺序连续四年保持不变。
大阪府今年排名第六，创历年最好纪录。成功申办2025年世博会和2019年6月举办G20峰会，促使大阪的“地区形象”跃升至第二位。随着2019年7月“百舌鸟・古市古墓群”入选联合国教科文组织世界文化遗产名录，大阪的世界遗产和日本遗产等“地区文化要素的知名度”也从上一次调查的第22位上升到了第15位。
都道府县排行榜最后三名分别是群马县（45位）、佐贺县（46位）和茨城县（47位）。茨城县已连续七年垫底。
都道府县魅力度排行榜
|排名
|都道府县
|魅力度
|1（1）
|北海道
|61.0
|2（2）
|京都府
|50.2
|3（3）
|东京都
|43.8
|4（4）
|冲绳县
|40.4
|5（5）
|神奈川县
|34.5
|6（7）
|大阪府
|32.9
|7（6）
|奈良县
|30.0
|8（8）
|福冈县
|29.6
|9（11）
|石川县
|25.4
|10（9）
|长野县
|24.8
出处：第14次“地区品牌调查2019”
排名栏中的括号内数字为上一年的排名
市区町村的魅力度方面，函馆市（北海道）连续两年（历年合计第六次）排名第一。除了函馆市外，札幌市、小樽市、富良野市也都进入了前十位，可见北海道的品牌魅力之强大。
市区町村魅力度排行榜
|1（1）
|函馆市
|53.7
|2（3）
|札幌市
|52.9
|3（2）
|京都市
|51.0
|4（4）
|小樽市
|48.0
|5（5）
|神户市
|44.9
|6（6）
|横滨市
|44.2
|7（8）
|镰仓市
|43.1
|8（9）
|金泽市
|42.2
|9（7）
|富良野市
|40.8
|10（10）
|仙台市
|39.3
|10（11）
|日光市
|39.3
出处：第14次“地区品牌调查2019”
排名栏中的括号内数字为上一年的排名。以黄色底色标出的是北海道内的城市
地区品牌调查始于2006年，每年实施一次。调查对象为全国1000个市区町村和47个都道府县，分别针对知名度、是否愿意去旅游和居住、地区资源等项目进行了询问，根据3万名受访者的回答做出统计，并以数值的形式加以反映。
标题图片：PIXTA