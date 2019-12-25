北海道连续11年蝉联魅力度排行榜第一名

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北海道太强了！品牌综合研究所发布的“地区品牌调查2019”显示，北海道又一次展示了强大的品牌实力。而在日本全国各个都道府县中垫底的，又是那个县……。

民间调查公司品牌综合研究所发布的“地区品牌调查2019”显示，北海道位列日本全国都道府县魅力度排行榜第一名。自2009年开始这项调查以来，北海道已连续11年蝉联榜首，而且在“旅游意愿度”和“（地方特产的）食品回忆率”分项上也名列第一。魅力度排行榜第二到第五位分别是京都、东京、冲绳和神奈川，前五名的顺序连续四年保持不变。

大阪府今年排名第六，创历年最好纪录。成功申办2025年世博会和2019年6月举办G20峰会，促使大阪的“地区形象”跃升至第二位。随着2019年7月“百舌鸟・古市古墓群”入选联合国教科文组织世界文化遗产名录，大阪的世界遗产和日本遗产等“地区文化要素的知名度”也从上一次调查的第22位上升到了第15位。

都道府县排行榜最后三名分别是群马县（45位）、佐贺县（46位）和茨城县（47位）。茨城县已连续七年垫底。

都道府县魅力度排行榜

排名 都道府县 魅力度 1（1） 北海道 61.0 2（2） 京都府 50.2 3（3） 东京都 43.8 4（4） 冲绳县 40.4 5（5） 神奈川县 34.5 6（7） 大阪府 32.9 7（6） 奈良县 30.0 8（8） 福冈县 29.6 9（11） 石川县 25.4 10（9） 长野县 24.8 出处：第14次“地区品牌调查2019”

排名栏中的括号内数字为上一年的排名

市区町村的魅力度方面，函馆市（北海道）连续两年（历年合计第六次）排名第一。除了函馆市外，札幌市、小樽市、富良野市也都进入了前十位，可见北海道的品牌魅力之强大。

市区町村魅力度排行榜

1（1） 函馆市 53.7 2（3） 札幌市 52.9 3（2） 京都市 51.0 4（4） 小樽市 48.0 5（5） 神户市 44.9 6（6） 横滨市 44.2 7（8） 镰仓市 43.1 8（9） 金泽市 42.2 9（7） 富良野市 40.8 10（10） 仙台市 39.3 10（11） 日光市 39.3

出处：第14次“地区品牌调查2019”

排名栏中的括号内数字为上一年的排名。以黄色底色标出的是北海道内的城市

地区品牌调查始于2006年，每年实施一次。调查对象为全国1000个市区町村和47个都道府县，分别针对知名度、是否愿意去旅游和居住、地区资源等项目进行了询问，根据3万名受访者的回答做出统计，并以数值的形式加以反映。

标题图片：PIXTA