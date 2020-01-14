日本夫妻：“朋友以上，恋人未满”

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虽然共进晚餐，却不同床。日本国立社会保障和人口问题研究所的家庭动向调查结果，引发人们思索究竟“何为夫妻”。

日本国立社会保障和人口问题研究所每5年实施一次的《全国家庭动向调查》显示，关于夫妻的共同行动，虽然近九成受访者表示会“共进晚餐”，但只有25%会“做爱”。这个结果凸显了日本夫妻间所谓的“朋友以上，恋人未满”的状态，也就是介于朋友和恋人之间的关系。

约九成受访者表示会“共进晚餐”，其中回答“经常”的比例为72.8％，位居第一。这是所有调查项目中唯一一个选择“经常”的受访者超过半数的项目。

与之相对，在“肌肤接触”“性行为”等关于身体接触方面，选择“没有”的回答占据优势。尤其是“性行为”一项，选择“经常”的只有4.5％，选择“完全没有”的则超过半数。

如果从不同年龄层的妻子一方来观察夫妻的共同行动，回答“共进晚餐”的受访者在所有年龄层中都占到了8～9成；而在“性行为”方面，只有29岁以下年龄层中的肯定回答超过半数。

标题图片:PIXTA