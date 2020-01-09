中小学生的自杀人数创历史记录：60%原因不明

中小学生的自杀人数创历史记录：60%原因不明社会
客观地看，日本社会和平安定又富足，在这样的环境中，中小学生的自杀人数却在增加。莫非是有什么眼睛看不到的东西，在令他们陷入苦恼而无法自拔？
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文部科学省的统计报告显示，2018年度自杀的中小学生有332人，同比增长33%，创下自1988年开始采用现行方法进行统计以来的历史最高记录。其中，小学生5人，初中生100人，高中生227人。从性别来看，男生193人，女生139人。高中生自杀人数同比增长了42%。
日本全国的自杀人数（警察厅年度统计数据）在2003年达到34427人的峰值后，转为减少趋势，自2010年起，已连续九年同比减少。而另一方面，尽管少子化问题不断加剧，中小学生人数持续减少，自杀人数却在持续增多。2018年，自杀率已从2006年的10万人中1.2人上升到了2.5人。
有关自杀的原因（多选），“家庭不和”（12.3%）和“父母等的叱责”（9.0%）两项较为突出，“欺凌问题”仅占2.7%。不过，近六成自杀“原因不明”，我们无法了解到底是什么问题把孩子们逼上了绝路。
自杀原因（多选）
|人数
|占比（%）
|家庭不和
|41
|12.3
|父母等的叱责
|30
|9.0
|成绩不佳
|17
|5.1
|升学问题
|28
|8.4
|为师生关系感到苦恼
|5
|1.5
|为朋友关系感到苦恼（欺凌除外）
|16
|4.8
|欺凌问题
|9
|2.7
|因病弱等原因而悲观
|9
|2.7
|厌世
|21
|6.3
|异性问题
|22
|6.6
|精神障碍
|24
|7.2
|不明
|194
|58.4
|其他
|18
|5.4
出处：文部科学省《问题行为和逃学调查》（2018年度）
占比为相对于自杀儿童和中小学生总数的比例
标题图片:PIXTA