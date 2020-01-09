中小学生的自杀人数创历史记录：60%原因不明

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客观地看，日本社会和平安定又富足，在这样的环境中，中小学生的自杀人数却在增加。莫非是有什么眼睛看不到的东西，在令他们陷入苦恼而无法自拔？

文部科学省的统计报告显示，2018年度自杀的中小学生有332人，同比增长33%，创下自1988年开始采用现行方法进行统计以来的历史最高记录。其中，小学生5人，初中生100人，高中生227人。从性别来看，男生193人，女生139人。高中生自杀人数同比增长了42%。

日本全国的自杀人数（警察厅年度统计数据）在2003年达到34427人的峰值后，转为减少趋势，自2010年起，已连续九年同比减少。而另一方面，尽管少子化问题不断加剧，中小学生人数持续减少，自杀人数却在持续增多。2018年，自杀率已从2006年的10万人中1.2人上升到了2.5人。

有关自杀的原因（多选），“家庭不和”（12.3%）和“父母等的叱责”（9.0%）两项较为突出，“欺凌问题”仅占2.7%。不过，近六成自杀“原因不明”，我们无法了解到底是什么问题把孩子们逼上了绝路。

自杀原因（多选）

人数 占比（%） 家庭不和 41 12.3 父母等的叱责 30 9.0 成绩不佳 17 5.1 升学问题 28 8.4 为师生关系感到苦恼 5 1.5 为朋友关系感到苦恼（欺凌除外） 16 4.8 欺凌问题 9 2.7 因病弱等原因而悲观 9 2.7 厌世 21 6.3 异性问题 22 6.6 精神障碍 24 7.2 不明 194 58.4 其他 18 5.4 出处：文部科学省《问题行为和逃学调查》（2018年度）

占比为相对于自杀儿童和中小学生总数的比例

标题图片:PIXTA