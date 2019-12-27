日本公司老板喜欢住在公寓的几层？财经
东京商工调查机构做了一项有趣的调查——日本全国50万名总裁居住的公寓的几层？结果表明，从都道府县的平均值来看，大阪的老总们和东京相比，更愿意住在高楼层，似乎他们不但认为这是身份地位的象征，也是为了讨吉利，祈求财运攀升。
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东京商工调查机构从登记在册的全国357万家公司（包括个人经营的公司）中，抽取了其中居住于公寓并能确定楼层和房间号的504200名总裁的相关数据并进行了分析。结果显示，这50多万老总们所住的公寓楼层，平均为5.35层，看似他们的日常生活出人意料地脚踏实地，低调亲民。
从都道府县来看，喜住高楼层的前三名依次是大阪（6.82层）、东京（6.12层）和滋贺（5.87层）；而倒数三个县都在内陆地区，分别是枥木（3.21层）、山梨（3.18层）和长野（3.16层），这个结果大概可以认为是受到了当地高层公寓多少的影响。
从市区单位来看，东京和大阪独占了前10名。在东京，高层塔楼林立的胜鬨（hòng，亦作“哄”）、商业中心地带日本桥及银座的所在地中央区，以13.37层位居首位；第二名是大阪市福岛区的12.49层，从大阪站搭乘JR电车只需2分钟即可抵达福岛区福岛站，车站周围有许多居住办公一体化的高层塔楼。
公司总裁居住的平均楼层排名
|排名
|都道府县
|层
|市区
|层
|1
|大阪府
|6.82
|东京都中央区
|13.37
|2
|东京都
|6.12
|大阪市福岛区
|12.49
|3
|滋贺县
|5.87
|大阪市港区
|11.39
|4
|广岛县
|5.59
|东京都港区
|10.78
|5
|福冈县
|5.39
|大阪市北区
|10.62
|6
|兵库县
|5.30
|东京都江东区
|10.36
|7
|香川县
|4.91
|大阪市西区
|9.97
|8
|北海道
|4.90
|大阪市中央区
|9.83
|9
|宫城县
|4.86
|大阪市此花区
|9.47
|10
|新潟县
|4.80
|东京都千代田区
|8.82
出处：东京商工调查
从公司销售额来看，不足10亿日元的公司老总居住的楼层平均为5.56层，而超过10亿日元的老总们居住的楼层平均在8层以上。从不同行业来看，金融保险业的总裁住的楼层最高，平均为6.72层。因为公司多集中于东京和大阪等都市地区，所以住在高层公寓的社长也较多。
|销售额
|平均楼层
|100亿日元以上
|8.36
|10亿日元以上
|8.21
|不足10亿日元
|5.56
出处：东京商工调查
从不同的上市板块来看，居住楼层最高的是创业板公司总裁，平均为11.04层，力压东证一部公司总裁的10.26层。在楼层上或许也反映出了创业者的雄心大志。
|上市板块
|平均楼层
|东证一部
|10.26
|东证二部
|9.63
|地方证券交易所
|6.53
|JASDAQ
|9.72
|玛札兹（Mothers，创业板）
|11.04
|未上市
|5.35
出处：东京商工调查
公司老总们的住房，房间号最多的是“201”，然后是“101”。在排名前30的房间号中，末尾为“1”的共有7个，可见他们似乎偏好拐角房。这或许是考虑到拐角房窗户多，光线好，风景佳等因素。
标题图片：PIXTA