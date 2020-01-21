日本上市企业募集自愿提前退职人员，时隔6年超1万

日本上市企业募集自愿提前退职人员，时隔6年超1万财经
募集自愿提前退职人员的上市企业正在增加，特别是电机和制药公司，2019年，时隔6年人数超过1万名。
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据东京商工调查机构的统计，2019年1-9月期间，募集自愿提前退职人员的上市企业达到27家。截至9月末，该数值已远超2018年全年的12家。募集人数（募集人数不明时，以申请人数为准）总计也达10342人，这是自2013年（10782人）以来，时隔6年突破1万人。
虽说募集人数的增加折射出近来严峻的经营状况，但其中包含一些当下业绩良好的公司。这里可以看出很明显的一个倾向，那就是不少企业或是预期到将来需求的减少、或是希望调整员工的年龄结构或是打算缩小业务范围，因而断然提前了募集工作。
从不同业种来看，经营状况不佳较为突出的是电气设备厂家，共有8家，位居第一。紧随其后的是4家制药公司，这是受到了药价下调及国外厂商专利许可销售的终止等因素的影响。在批发行业，由于优衣库等快时尚公司间竞争加剧，业绩不佳的服装相关企业也有3家表示要募集自愿提前退职人员。
有名的成衣公司RENOWN，曾在8月表明要募集自愿提前退职人员，后因设有销售点的百货店相继关闭，遂于10月15日宣布为了重新进行人员配置，暂且停止募集，今后或将再次裁员，店铺关闭数量也有可能进一步增多。
从各个企业来看，富士通募集人数最多，为2850人。其后依次是Renesas Electronics（瑞萨电子）约1500人、Japan Display（日本显示公司）约1200人、东芝约1060人。
2019年募集自愿提前退职人员的主要上市企业
|募集人数
|申请人数
|富士通
|2850
|Renesas Electronics（瑞萨电子）
|约1500
|Japan Display（日本显示器公司）
|约1200
|1266
|东芝
|约1060
|823
|Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.（可口可乐瓶装公司日本控股公司）
|700
|950
|Astellas Pharma（安斯泰来制药）
|约700
|Alpen（爱蓬）
|300
|355
|协和发酵麒麟
|296
|鸟居药品
|281
|日本火腿
|200
|213
|中外制药
|172
|卡西欧计算机
|156
（东京商工调查机构调查，截至10月7日）
2002年IT泡沫经济崩溃时，自愿提前退职人员的募集人数为3.9万人，在雷曼事件发生后不久的2009年，募集人数也超过了2万人。2014年以后，随着经济的复苏，该数值一直低于1万人。
标题图片：（mits/ PIXTA）