日本上市企业募集自愿提前退职人员，时隔6年超1万

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募集自愿提前退职人员的上市企业正在增加，特别是电机和制药公司，2019年，时隔6年人数超过1万名。

据东京商工调查机构的统计，2019年1-9月期间，募集自愿提前退职人员的上市企业达到27家。截至9月末，该数值已远超2018年全年的12家。募集人数（募集人数不明时，以申请人数为准）总计也达10342人，这是自2013年（10782人）以来，时隔6年突破1万人。

虽说募集人数的增加折射出近来严峻的经营状况，但其中包含一些当下业绩良好的公司。这里可以看出很明显的一个倾向，那就是不少企业或是预期到将来需求的减少、或是希望调整员工的年龄结构或是打算缩小业务范围，因而断然提前了募集工作。

从不同业种来看，经营状况不佳较为突出的是电气设备厂家，共有8家，位居第一。紧随其后的是4家制药公司，这是受到了药价下调及国外厂商专利许可销售的终止等因素的影响。在批发行业，由于优衣库等快时尚公司间竞争加剧，业绩不佳的服装相关企业也有3家表示要募集自愿提前退职人员。

有名的成衣公司RENOWN，曾在8月表明要募集自愿提前退职人员，后因设有销售点的百货店相继关闭，遂于10月15日宣布为了重新进行人员配置，暂且停止募集，今后或将再次裁员，店铺关闭数量也有可能进一步增多。

从各个企业来看，富士通募集人数最多，为2850人。其后依次是Renesas Electronics（瑞萨电子）约1500人、Japan Display（日本显示公司）约1200人、东芝约1060人。

2019年募集自愿提前退职人员的主要上市企业

募集人数 申请人数 富士通 2850 Renesas Electronics（瑞萨电子） 约1500 Japan Display（日本显示器公司） 约1200 1266 东芝 约1060 823 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.（可口可乐瓶装公司日本控股公司） 700 950 Astellas Pharma（安斯泰来制药） 约700 Alpen（爱蓬） 300 355 协和发酵麒麟 296 鸟居药品 281 日本火腿 200 213 中外制药 172 卡西欧计算机 156 （东京商工调查机构调查，截至10月7日）

2002年IT泡沫经济崩溃时，自愿提前退职人员的募集人数为3.9万人，在雷曼事件发生后不久的2009年，募集人数也超过了2万人。2014年以后，随着经济的复苏，该数值一直低于1万人。

标题图片：（mits/ PIXTA）