虽然不读报了，但可靠的信息来源还是报纸！？

日本信息库

现今18岁的年轻人是数字时代“原住民”，智能手机不离手。但他们好像并不那么相信网络上的信息。

日本财团以“媒体”为主题开展了一项“18岁青年民调”。结果显示，作为信息源，居首位的是“电视”（82.1%），远远高于第2位“社交媒体”（47.1%）、第3位“新闻网站”（45.1%）和第4位“视频网站”（36.4%）。虽然近年来人们常说年轻人都不爱看电视了，但似乎电视的影响力仍然巨大。而“报纸”“杂志”和“广播”的比例都低于20%。

该调查还征询了对各种信息源的印象。受访者回答“信息可信度高”的是电视（26.2%）和报纸（25.7%），高出其他媒体一倍多。“社交媒体”“新闻网站”“视频网站”作为信息源虽然人气很旺，但回答可信度高的受访者只有5-10%。

尽管人们认为随着社交媒体越来越被广泛使用，以往的电视、报纸等旧媒体的存在感正变得越来越小。但在信息可信度方面，旧媒体还是远超网络。

针对“是否感到过互联网上的信息是虚假的”这个提问，84.1%的受访者回答“有”。而且，56.6%的受访者表示“有必要”通过健全法制来应对假新闻。对于为何必须治理假新闻，受访者认为“虚假报道有时会导致人权遭受侵害”“虚假报道会搞乱社会，可能因谣言中伤导致受害”。

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