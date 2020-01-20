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日本人都爱吃寿司，却难得奢侈。平民百姓更喜欢去经济实惠的回转寿司店或购买超市的寿司来一饱口福。

外卖寿司店“京樽”的一项问卷调查显示，人们最喜欢的寿司材料是金枪鱼，“瘦肉”和“中腩”，均以45.8%的比例并列第一。以44.3%的微弱之差紧随其后的是三文鱼。

日本人以热爱金枪鱼著称。尤其是男性，他们对金枪鱼的喜爱度不论是“瘦肉”“中腩”还是“大腩”，都超过女性约10个百分点。而46.4%女性则选择了三文鱼。

男性和女性对金枪鱼的喜爱度

男性 女性 瘦肉 51.0 40.6 中腩 50.6 41.0 大腩 32.8 20.0 出处 : 京樽“2019年关于寿司的调查”

在被问及吃寿司的频率及在哪里购买时，回答每月至少吃一次的受访者，40.5%是在便利店和超市购买寿司，31.4%的人去回转寿司店。至于那种现捏现吃的传统寿司店，回答每月至少去一次的受访者仅有6.9%，而且71%的人说他们一年都去不了一次。

如今寿司已经成为大众食品，人们可以选择在便利店、超市、回转寿司店等快捷、便宜的地方购买，也正因为此，才会有高达88.7%的受访者表示很喜欢吃寿司。

当然，大家偶尔也是想品尝品尝高档寿司来奢侈一下的。在被问及“如果上司请客吃寿司，期待什么档次”时，受访者给出的平均值是4537日元。

题图: PIXTA