编程成为必修课，了解详情的家长仅有8%

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2020年开始，编程课将成为日本小学生的必修课。面对这一新举措，学生家长们也在摸索应对方法。或许可以先用玩具培养孩子的空间推理能力和逻辑思维能力？

2020年度开始，编程课将成为日本小学生的必修课。开设该课程的目的，是希望借此让学生们掌握基本的信息利用能力，通过不断摸索培养学生良好的逻辑思维能力。根据日本文部省在《学习指导纲要》中的示例，小学五年级学生要在算数课上学习正多边形的数字绘图方法，六年级学生要在理科课上学习如何编写程序控制LED电灯光量。

乐天公司在对1000名0-6岁孩童的家长展开调查后发现，有75%的受访者知道编程将成为小学必修课，但表示“了解详细内容”的人仅占8.4%，也就是说，家长们也太不清楚课程的详情。

面对这个编程必修课，超过半数的家长表示“希望孩子寓学于乐”，近四成家长表示“自己也想和孩子一起学习”。很多学龄前儿童的家长，从小在电脑和智能手机的陪伴下长大，可谓是“数码一代”，自然对编程课会抱有一定的兴趣。

在被问及如何帮助孩子为新课程做准备时，选择“打算购买能培养编程思维的玩具”的家长最多，占比23.5%。但是，认为“有助于学习编程的玩具”中，排名前三的都是间接地锻炼空间推理能力和逻辑思维能力的乐高等家庭传统的积木玩具。看来孩子们在家该如何学习，今后也需要家长不断摸索尝试。

对编程必修课的看法（可多选） 1 希望孩子寓学于乐 53.5% 2 自己也想和孩子一起学习 37.9% 3 有助于拓宽孩子们未来发展的道路 36.9% 出处: 乐天

面对编程必修课，你会做怎样的准备？ 1 购买能培养编程思维的玩具 23.5% 2 参加与少儿编程有关的活动 17.3% 3 通过函授教育和在线课程在家学习编程 7.5% 出处 : 乐天

你认为有助于孩子学习编程的玩具有哪些？（可多选） 1 以多种组合方式完成自由造型的积木（乐高等） 41.40% 2 培养立体空间感和空间推理能力的拼图、积木玩具 35.20% 3 用桌面游戏、纸牌游戏，锻炼编程所必需的逻辑思维能力 29.70% 4 通过电动机及LED的组合编程来驱动的小工具 24.40% 5 有助于学习编程思维的书籍和应用 17.70% 出处 : 乐天

标题图片：PIXTA