最重要、也是最欠缺的是英语能力

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人，被逼到走投无路时，都会拼命的。这么说来，公司员工提高英语能力的关键，也不是公司的培训进修制度？！

TOEIC是世界通行的英语能力测试，其运营方国际商务交流协会开展的“英语应用情况调查”结果显示，82.6％的公司表示,今后商务人士最需要掌握的知识和技能是英语，并且，在被问及员工 “最欠缺的技能”时，有67.0％列举了英语，占各选项之首。由此可见，对企业来说，如何提高员工的英语能力是个让人头疼的老大难问题。

在问及员工使用英语的现状和对三年后情况的预测时，回答最多的是“只有从事对外贸易的部门使用英语”，占比为61%，而对三年后的预测，则大幅下降至38.8%。另外，在“员工的部门分配和调动”时，对英语能力有一定要求的公司，目前仅占18.0％，但三年后预计将增长到36.7%。而且员工在回答这个问题时也认为，即便和国外没有生意关系，也需要具备英语能力。

此外，就公司开展英语培训时遇到的问题，回答最多的是“难以诱发和维持大家的学习兴趣和积极性”，占比为66.3%，其他回答较多的还有“水平参差不齐”“难以确保进修时间”等。

在问及员工个人在提高英语能力上存在的问题时，回答最多的是“工作中使用英语的机会少”，占比为50.4％。

大声疾呼学习英语的重要性时来已久，但现实是多数公司员工使用英语的机会还很少。是否迫切地感觉到了必要性这一点，或许才是提高员工的英语水平的关键。

标题图片：PIXTA