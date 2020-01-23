青年癌症患者中75%是女性

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AYA（Adolescent and Young Adult）是指处于15-39岁的青春期以及成年前期的年轻人。在他们当中，罹患癌症的人有75.9%是女性。虽然从全年龄段来看，男性患癌的比例要略多一些，但在AYA人群中，情况大相径庭。

日本国立癌症研究中心和日本国立成长发育医疗研究中心，在2019年10月发布了2016年和2017年共计844家医疗机构的癌症患者数据统计报告。该报告显示，在医院进行初次治疗的病患中，有83489人未满40岁。以前的统计报告以20岁作为成年和未成年的分界线，但此次首次采用了新的划分方法，以15岁为界分为少儿患者和AYA患者。

该报告称，少儿癌症患者有6667例，AYA患者有76822例。少儿患者中男女比例接近，女性占44.6%，而在AYA患者中，女性占到75.9% 。考虑到全年龄段的女性患者占总人数的43%（2016年统计数据），不得不说AYA女性的癌症患者尤其之多。

从癌症患者的年龄来看， 25-29岁左右开始，患者人数开始激增，占比为14%，30-34岁为27%，35-39岁为43%，患病比例随着年龄的增长呈现飞跃式上升。在AYA人群中，30岁以上患者占总数的70%。

上述两大研究中心在报告中指出：“25岁以后癌症发病率的激增，主要和女性宫颈癌与乳腺癌发病率的增加有关。”

标题图片：（utah51/PIXTA）