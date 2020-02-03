三成大学毕业生、四成高中毕业生，工作不满三年就离职

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从各类学校毕业后马上就参加工作的人，称为“应届就业者”。在他们当中，有三成大学毕业生和四成的高中毕业生在三年内离职。据称，学生毕业时的就业环境会影响到他们的离职率。

日本厚生劳动省2019年10月统计公布了2016年3月从各级学校毕业走上工作岗位的应届就业者工作三年内的离职情况。该数据显示，大学毕业的应届就业者工作三年内的离职率为32.0%（比上年增加0.2个百分点），短期大学毕业生为42.0%（增加0.5个百分点），高中毕业生为39.2%（减少0.1个百分点），初中毕业生为62.4%（减少1.7个百分点）。

结合以往的数据，可以看到其中的波动。厚生劳动省分析指出，应届生毕业在就业率低（就业环境差）的年份参加工作，则三年内的离职率会相对偏高。因此“毕业时的就业环境”被认为是影响离职率的一个重要因素。

不论高中毕业生还是大学毕业生，都是在小规模单位工作的离职率高。在人数不足5人的小单位，大学毕业生的离职率为57.7%（比上年增加0.7个百分点），高中毕业生为64.9%（增加0.6个百分点）；与之相对，在拥有1000名以上员工的大单位，大学毕业生和高中毕业生的离职率分别只有25.0%（增加0.8个百分点）和26.0%（增加0.7个百分点）。

不论高中毕业生还是大学毕业生，离职率最高的行业都是“旅馆/餐饮服务业”，排名第二和第三位的分别是“生活相关服务业/娱乐业”、“教育/培训业”。接下来，大学毕业生离职率高的行业依次是“医疗/福利”、“零售业”，高中毕业生则为“零售业”“不动产/物品租赁业”。

标题图片：（Rina/PIXTA）