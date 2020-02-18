打零工时薪达到史上最高的1074日元 : 劳动力不足，促使最低薪酬上涨

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少子高龄化造成劳动力短缺，打工时薪逐步上涨。

知名招聘信息公司RECRUIT JOBS的调查显示，2019年10月日本三大都市圈（首都圈/东海地区/关西地区）招聘兼职员工和打工者时开出的平均时薪达到1074日元，创下史上最高记录。

从2007年以来的统计中可以看出，日本兼职、打工者的最低时薪是2007年4月的928日元，下半年以后，基本上在940日元至960日元之间浮动。2008年9月的雷曼事件和2011年3月的东日本大地震，也没有对打工时薪带来重大影响。

呈现出时薪上涨趋势是从2014年左右开始的。其主要原因，是随着少子高龄化问题的不断加剧，造成了日本劳动人口的减少，劳动力不足日趋严重。

比如日本的快递行业，因为人手短缺，员工的加班，超时工作成为不容忽视的一大问题。龙头企业YAMATO运输不得不下决心限制收件数量，提高基本运费。此外，零售业和餐饮业也面临同样问题，小时工和兼职工的时薪也因此而一点点地上涨。

日本厚生劳动省的中央最低薪酬审议会去年7月决定，将最低时薪上调至901日元，比上年度增加27日元。这一决定也成为打工时薪上涨的又一重要因素，东京和神奈川地区首次超过了1000日元。

根据上述情况，如果以日本大学生平均每周打工2.9天、15小这个金额有多大价值呢？最简单易懂地说，就是大约相当于一个工薪族的两顿午饭钱。

题图 : PIXTA