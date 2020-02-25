露出鼻毛魅力大减！ 七成男性每周至少修剪一次

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设想一下，一位女士精心打扮后，和心爱的人在高级西餐厅约会。但坐在桌子对面的他，鼻子里露出鼻毛，这是不是会瞬间令人超级失望！？

穿着笔挺的西装满怀自信地走出家门，却无意中在厕所发现自己鼻子里露出了鼻毛，一时间哭笑不得……这样的经历你有过吗？

综合刀具制造商贝印在日本首都圈对1400名男性和1400名女性实施一项调查显示，有20.8%的男性和54.1%女性，在和伴侣外出时发现过对方鼻毛露出，并且有68.3%的男性和83.6%的女性表示，在注意到后会告诉对方。

显然大家都很介意伴侣露出鼻毛这件事，男性和女性中各有半数左右的人“希望对方能好好修剪一下”，特别是女性，有22.7%的人认为露出鼻毛会“魅力大减”，20.2%的人觉得“倒胃口”，25.2%的人觉得“看上去脏兮兮”。

对于多长时间修剪一次鼻毛这个问题，无论男女，回答“每周一次”的最多。整体上看，男性似乎更注意自己的鼻毛，合计有68.7%男性每周修剪一次以上。

题图：PIXTA