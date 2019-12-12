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方济各·沙勿略将基督教传入日本至今已有470年历史。但在江户时代约250年里，锁国政策和禁教令阻断了基督教文化的传播。本文将为大家简单介绍基督教在日本的发展历史……。

1549年，基督教传入日本。那是被称作战国时代的一个战乱之世。在九州地区，有的大名为了赢得回报，确保在南蛮贸易中的利权，便选择了接受洗礼，改信基督教，开始保护传教士，允许他们传教。然而，丰臣秀吉在1587年发布驱逐传教士的命令之后，清除基督教的动作日益加剧。后来，江户幕府也在1612年颁布了禁教令。此后的大约250年间，由于日本一直闭关锁国，所以并未接触到西欧的基督教文化。基督教再度传入日本，是在开国后的19世纪中后期。

文化厅实施的“宗教统计调查”显示，截至2017年12月31日，基督教派信徒人数为1921834人，在日本总人口（1.26亿人）中的占比为1.5%。

【基督教在日本的发展简史】

1549年 基督教传入日本 / 耶稣会传教士圣方济各・沙勿略来到鹿儿岛，从事传教活动

1585年 天正遣欧少年使节谒见罗马教皇格里高利13世 / 有马晴信等九州的基督教大名向欧洲派遣了四名少年

1587年 颁布驱逐传教士命令 / 丰臣秀吉下令限制基督教传教，驱逐传教士

1596年 日本26圣人殉教 / 依照丰臣秀吉的禁教令，6名外国传教士和20名日本信徒在长崎被处决

1612年 颁布禁教令 / 江户幕府下令拆毁江户、京都、骏府等地的教堂，并禁止传教

1633年 颁布锁国令。之后也反复多次颁发

1853年 佩利将军率舰队到来

1858年 缔结《日美修好通商条约》。基督教传教士开始在日本传教

1865年 发现信徒 / 在闭关锁国时期依然坚守信仰的地下基督徒访问了为居留于长崎的法国人而建的教堂大浦天主堂，向神父表白了他们的信仰。在严酷镇压基督徒长达250多年且没有传教士的环境中，竟有教徒隐藏身份并代代承继信仰，被视作为奇迹。

1947年 日本国宪法施行 提倡信教自由

1981年 圣若望・保禄二世成为第一位访日的教皇

2014年 安倍晋三首相与方济各教皇会谈 / 邀请方济各在“发现信徒”150周年的2015年访日

2018年 “长崎及天草地区的地下基督教相关遗产”（长崎县、熊本县）入选世界文化遗产名录

2019年 方济各教皇访日

标题图片：大浦天主堂/黑岩正和（96BOX）