严重的游戏依赖症：两成儿童每天玩三小时以上

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在拥挤不堪的通勤电车里玩游戏、在地铁站台上边走边操做手机…….大人们都如此欲罢不能，孩子们患上手机依赖症也就不足为奇了。

有关“游戏障碍”的首次调查显示，10到29岁的年轻人在周末以外的时间也会每天玩游戏3个小时以上，并且玩游戏的时间越长，依赖倾向就越明显，给生活和身体健康带来影响。该调查是国立医院机构久里滨医疗中心（神奈川县）作为日本厚生劳动省的一项辅助业务而实施的，以日本全国年龄在10-29岁之间的9000人为对象，得到了其中5100人的回答。

受访者中，有85%的人在过去的12个月里玩过电子游戏（男性为92.6％、女性为77.4％），使用的设备（可多选）以智能手机为最多（80.7%），其次是家用游戏机（48.3%）和游戏掌机（33.6%）。选择在自己家玩游戏的人占压倒性多数（97.6%）。

当被问到“必须停止游戏时，是不是总也停不下来”这个问题时，每天游戏时间在1小时以下的人中有21.9%的人回答“是的”，而玩游戏6个小时以上的人中，高达45.5%的人给出了肯定的回答。后者当中大约三成的人表示：“因为玩游戏，自己对体育及其他爱好、会亲访友等重要活动的兴趣都明显下降了。”

工作日每天的游戏时间 该停的时候停不下来（%） 参与重要活动的兴趣下降（%） 1小时以内 21.9 2.9 1-2小时 28.5 6.9 2-3小时 32.7 11.1 3-4小时 34.7 10.0 4-5小时 43.3 22.4 5-6小时 37.4 20.3 6小时以上 45.5 28.9

出处: 国立医院机构久里滨医疗中心

此外，每天玩游戏超过6小时的人当中有四成表示，就算玩游戏引发了腰痛、眼睛痛、头疼等身体症状，以及睡眠障碍、抑郁等心理问题，他们还是停不下来。

大约半数的人从幼儿或是小学时代就开始玩联机游戏。当大人们每天抱着手机片刻不离，我们很难要求孩子拥有远离电子游戏的自制力。防止孩子们的游戏依赖症，是大人们应该负起的责任。

标题图片: PIXTA