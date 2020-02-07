中国解除禁令，日本牛肉出口增加

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入口即溶的口感、细嫩的肉质，让人一吃难忘？日餐热席卷全球，日本产牛肉的出口也随之增加。

在人们的印象中，日本一向是个牛肉进口大国，每年牛肉进口量达60万吨。但日本生产的油花与瘦肉红白相间、肉质细嫩的牛肉，收到全世界老饕、美食家的喜爱，出口量逐年增长。

2001年9月，日本发生BSE（牛海绵状脑病）疫情，此后牛肉的出口仅限于很少一部分国家。但2013年国际组织确认日本是BSE发生风险最低的国家，加上日本政府也积极展开各种推销宣传活动，牛肉的出口量开始逐步回升。2018年为3560吨，比前一年增加了31.5%，是10年前的大约6倍。去年，仅上半年的出口量就已经完成了全年目标的一半多，延续了之前的良好势头。日本能够取得这一成绩，很大程度上要归功于“和牛”在海外富裕阶层备受欢迎。和牛包括黑毛和种、褐毛和种、日本短脚种、无角和种，及上述四个品种间的杂交牛，以鲜甜浓郁的“和牛香”为特征。

进口日本产牛肉的国家和地区中，进口量最多的是柬埔寨，香港以微弱之差排在第二，之后依次是台湾、美国、新加坡等。其中，排名第一的柬埔寨，本国并没有消费和牛的经济水平和饮食文化，他们进口日本牛肉是作为中转站形式，向中国等其他国家出口。

2001年9月，日本出现BSE（牛海绵状脑病）疫情后，中国禁止了日本牛肉的进口。但在去年11月25日，两国签署了《动物卫生检疫协定》，为中国重启牛肉进口铺平了道路。日本畜产品出口促进协议会表示，中国富裕阶层不断壮大，他们对生活品质的要求不断提升，中国解除日本牛肉进口禁令后，日本牛肉的出口量将大幅上升。以前经由柬埔寨等地进入中国的和牛，今后可通过正规渠道直接从日本出口到中国，这样，日本牛肉的出口量势必会大幅度增加。

标题图片：PIXTA