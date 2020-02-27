父母患痴呆症怎么办？日本中年人还没有做好准备

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子女担心父母会罹患痴呆症，但还没有充分的心理准备来面对这件事。

朝日生命保险互助公司以1100名四五十岁的中年男女为对象进行了一项问卷调查，结果显示，有关自己的父母，他们最担心的是“健康状况”（65.0%），其次是担忧他们会患上痴呆症（49.2%）。凸显出中年人在护理父母问题上抱有的不安感。

当被问及是否会直接和父母讨论自己担心的事情时，有48.9%的女性和38.8%的男性回答“已经谈过了”；另有14.7%的女性和22.9%的男性表示“没谈过，感觉难以启齿”。从男女的这个数据可以看出，男性似乎在面对父母衰老的现实面前，显得比较消极。

对于父母的痴呆症问题，有12.6%的人认为父母可能在5年内患上这一疾病；14.5%的人认为父母在5年内可能还好，10年内可能会患病；30.5%的人认为虽然目前还不好说，但总有一天会得。也就是说，总计57.6%的人预测父母早晚会患痴呆症。

在被问及“父母患了痴呆症时，最担心什么”时，回答较多的是“给别人添麻烦”（59.9%），“自己在护理过程中，在身体和精神上背负沉重的负担”（53.6%），“会发生交通事故或火灾” 等。

一旦父母患上痴呆症，他们的财产会被冻结，子女可能面临取不出存款或难以出售不动产的困难。针对这一情况，表示“听说过，但不太了解详情”或“不知道”的人总共占到了84.6% 。大概正是这个原因，对于如何处理父母住房问题，共有76.4%的人表示“没有讨论过”，或者“谈过，但还没做出决定”。

现状似乎是，四五十岁的中年人大多已经感受到父母正在老去，但还没有做好具体而充分的准备。

题图: PIXTA