日本的18岁，缺乏梦想和希望

日本信息库

富裕、安全、教育水平高，但年轻人却没有梦想，这个国家就是日本。

日本财团针对日本、美国和中国等九个国的国年轻人实施的调查显示，认为国家会变得更好的日本年轻人不到10%，认为“凭借自己的力量可以改变国家和社会”的年轻人不到20%。这一结果表明，虽然生活在世界第三的经济大国里，日本年轻人却不抱什么希望，也无意改变社会。

关于“对国家未来的看法”，和欧美发达国家相比，回答“越来越好”的亚洲国家受访者较多，尤其是中国，96.2%的受访者对国家的未来持乐观态度，回答“越来越差”的受访者仅占0.1%。

回答“希望解决社会问题”的日本受访者为46.4%，排名垫底。显示出日本年轻人虽然觉得未来不会变好，但当前也没有需要去解决的问题。这是因为他们对未来太过消极？还是身处环境太过优越？

认为“自己可以改变国家和社会”的日本受访者不到两成，这在接受调查的国家中最低，而且还不到排名倒数第二的韩国的一半。这显示出积极探讨社会问题的日本年轻人极少。

造成这种结果的原因在于，“认为自己是成年人”的日本受访者不到三成，进而“认为自己是负有社会责任的一份子”的人也不到半数。

即使年轻人社会意识淡薄，但哪怕是他对未来抱有梦想的话，也能以积极的态度面对生活。但在“对未来怀有梦想”一项中，日本也在九国中排名垫底。

日本正进入人生百年时代。对没有希望、没有梦想的人来说，这样的一生或许过于漫长了。“为什么会缺乏希望？”这或许不仅仅是年轻人，而是整个日本社会需要思考的问题。

标题图片：PIXTA