希望移居地方者呈年轻化趋势

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过去，人们曾把退休后移居到地方城镇视作第二次人生的舞台。而东日本大地震以后，年轻人对移居地方的态度越来越积极。

“回归家乡支援中心”是一个为有意移居地方城市的居民和各地政府架桥牵线的机构，如今，它的用户中年轻人越来越多。2008年，50岁以上的群体约占七成；到了2018年，20多、30多和40多岁这三个年龄段合计超过了七成。过去，基本上都是老年人退休后移居地方城镇，在那里开启第二人生；而现在，则是年富力强、并处在养育子女阶段的人，希望迁居到地方上以获得更好的生活环境。

2018年热门移居地排行榜第一名是长野县，第二和第三名分别是静冈县和北海道。北海道在2016年开设了咨询窗口并定期举办研讨会，还开展上门咨询会等宣传活动，大大提高了知名度，赢得广泛关注，排名较2017年的16位有了大幅提升。

希望移居地排行榜

第1名 第2名 第3名 2018 长野 静冈 北海道 2017 长野 山梨 静冈 2016 山梨 长野 静冈 2015 长野 山梨 岛根 2014 山梨 长野 冈山 出处：NPO法人回归沽乡支援中心

“移居地方”这个词往往给人一种“远离都市喧嚣，回归自然田园生活”的印象，但实际上，相较于农村和山村，大部分人更希望移居到地方城市。在关于移居地的条件方面，排名靠前的仍是“有就业机会”“交通便利”“离首都圈近”等，可以看出人们心中理想的移居地是那些既不用急剧改变大都市的生活方式，又能更加悠闲地生活的地方。

标题图片：PIXTA（长野县松本市景观）