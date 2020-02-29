高跟鞋、化妆、耳钉……，日本公司的内部规定也存在男女差别

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男士着西装领带，女士穿高跟鞋，这是理所当然的常识？工作上有这样的必要吗？

在日本工会联合会实施的《关于公司内部规定中男女差别的调查》中，57.1%的受访者回答称“公司对员工上班时的穿着打扮有明确规定”。其中，表示针对男女各有不同规定的人当中，有22.6%说“在服装方面有规定”，9.1% 称“在服装颜色方面有规定”，16.8%回答“在鞋子方面有规定”。

具体来说，“男士必须穿西装”为19.4%，“男士必须打领带”为19.6%，“男士不可戴耳钉”为32.9%，“女士必须化妆”为15.1%。另外，还有19.4%回答说对女员工鞋跟高度有规定。

当被问及对着装打扮规定有何意见时，受访者中49.8%的男性和60.0%的女性回答“有一个基本规定就可以了”；如果再加上“应该由个人自主决定”“没有为好”这类意见在内，男女分别占到了大约七成和八成。

另外，针对如何看待规定中存在的男女差别的问题，认为“没有办法”的以男性居多，要求“男女统一”的以女性为多。由此可以清楚地看出男女间存在的思想观念上的差异。

2019年，日本出现了一股新的潮流，要求改变这种一直被认为是“没有办法”的相关规定。以自由撰稿人石川优实在推特上的发文为契机，反对强制女性在工作中穿高跟鞋的 #KuToo运动，在日本全国得到广泛响应。该运动模仿#MeToo运动取名，同时还是日语发音中“鞋子”和“痛苦”的谐音。

工作中女性要穿高跟鞋和化妆，真的有这个必要吗？

标题图片：PIXTA