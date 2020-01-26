日本孩子们的压岁钱：小学生3000日元、初中生5000日元

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每逢辞旧迎新之际，让孩子们翘首以待、大人们不堪重负的，无疑就是压岁钱……

对小朋友们来说，新年里最期待的，大概即不是贺年卡，也不是年糕汤，而是压岁钱。有了压岁钱，那些平时靠一点点零花钱买不起的昂贵游戏和玩具，就都有了触手可及的希望……这让孩子们早早就开始满心欢喜、翘首以盼了。

运营私教学校的日本明光网针对学生家长做了一项调查，询问“给孩子多少压岁钱比较合适”，结果显示，小学4-6年级学生的家长选择3000日元的最多（38.8%），初中生的家长选择5000日元的最多（44.4%）。

关于孩子们收到的压岁钱后如何管理，只有两成的受访家长表示完全交给孩子自行处理，其余八成均是由家长管理一部分或全部的压岁钱。那么，这些压岁钱会都花在哪儿了呢？排名第一的是用来“买玩具和游戏”，有71.9%的人表示会这么做，紧随其后的是“用于储蓄”（70.1%）和“购买书籍、漫画、杂志”（39.1%）。

当被问及压岁钱是否让家长感觉到经济负担时，有77.2%的受访者回答“负担相当大”或“相对来说是一种负担”。之所以有这样的感觉，76.9%的人称，是因为“要给亲戚的孩子压岁钱”，35.8%的人表示，“给自己的孩子压岁钱”也有负担。此外，一些受访父母还表示， “孩子收到别人给的压岁钱，我也得还礼。我会和朋友、亲戚（家长们之间）商量好给同样金额的压岁钱。”（一位小学五年级学生的家长） “年末年初用钱的地方多，所以哪怕压岁钱给得很少，也会感到有负担。”（初二学生的家长）

也许正因为压岁钱给大家带来了普遍的压力，在被问及“孩子的压岁钱应该给到几岁为止”这个问题时，受访者中回答“给到高中为止”的人最多，达到49.6%，看来很多家长都希望孩子进大学后就不再给压岁钱了。孩子们满心欢喜地期待着的压岁钱，对家长来说，可谓是“压力山大”啊。

标题图片：PIXTA