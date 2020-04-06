怀孕歧视，遭遇降职或解雇

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女性因为怀孕、生产而在职场遭到排挤和不公正对待，可视为遭遇怀孕歧视。NPO组织“怀孕歧视网”致力于为怀孕歧视的受害者提供支持，在他们以往的咨询案例中，怀孕歧视的受害者半数以上遭遇了“降职、解雇”等不公正的对待，直接影响了当事人的劳动条件。

杉浦浩美是埼玉学园大学的副教授，她分析了“怀孕歧视网”从2014年设立到2017年末的238个咨询案例。其中受害者主诉最多的是遭到用人单位“不公正的对待”，包括解雇、降职等，有这种遭遇的占54%。其次是遭遇上司和同事的语言暴力、嫌弃等“心理上的歧视”，有这种情况的占37%，两项相加占了九成的比例。

还有5%的人因背负了各种压力而出现身体上的损害，也就是遭到“生理上的侵害”。其中包括“因为他人的语言暴力罹患PTSD（创伤后应激障碍）”“被迫离职导致抑郁症”“在公司的压力下堕胎”等非常严重的情况。

这些女性遭受的伤害大多是综合型的，包括心理、生理等多方面的伤害，因此分析时只能选取她们反应最强烈、受害最严重的几方面来进行分类。

调查显示，怀孕期间遭遇职场歧视的情况最多，占64%；“复工后”遭遇歧视的占16%；“产假、育儿假”期间的占13%。怀孕中的女性容易遭遇奖励离职、解雇、结束合同等直接威胁到就业岗位的事情。休产假、育儿假的女性容易被用人单位以“没有空缺的职位”“回来后没有空缺职位”等理由规劝辞职，或是复工后待遇下降，比如减薪、降级处理、单方面变更职务、强制转岗为非正式职工等“不公正的对待”。

题图： 怀孕标记和孕妇（yoshimi/PIXTA）