全球性别差距排名，日本下降至121位

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日本虽也高举“推进女性活跃”大旗，但还远谈不上男女平等。

世界经济论坛（WEF）发布的2019年版《全球性别差距报告》显示，在153个国家中，日本排名从去年的第110位降至第121位，在七国集团（G7）中垫底。

该报告将与女性地位相关的各种统计数据，分成“政治参与度”“经济活动的参与和机会”“教育”“保健”四个领域进行分析。假设男女平等完全实现则取值为1，完全不平等取值为0，借此将各国得分做出排名。

排名第10位的德国，在七国集团各国中居首，其后分别为法国（第15位）、加拿大（第19位）、英国（第21位）、美国（第53位）、意大利（第76位）。只有日本排名落在100名之外。

2019年 男女平等排行榜

排名（前年） 国家 得分 1（1） 冰岛 0.877 2（2） 挪威 0.842 3（4） 芬兰 0.832 4（3） 瑞典 0.820 5（5） 尼加拉瓜 0.804 6（7） 新西兰 0.799 7（9） 爱尔兰 0.798 8（29） 西班牙 0.795 9（6） 卢旺达 0.791 10（14） 德国 0.787 15（12） 法国 0.781 19（16） 加拿大 0.772 21（15） 英国 0.767 53（51） 美国 0.724 76（70） 意大利 0.707 81（75） 俄罗斯 0.706 106（103） 中国 0.676 120（121） 阿联酋 0.655 121（110） 日本 0.652 出处：世界经济论坛《Global Gender Gap Report 2020》

日本在教育和健康领域得分较高。而在经济领域排名只不过提升了两位，从第117位上升到了第115位，但在男女薪酬差距和管理层职位等方面则落后不少。政治领域则从第125位下降到了第144位，众议院女议员的比率仅为10.1%。

标题图片：PIXTA