全球性别差距排名，日本下降至121位

全球性别差距排名，日本下降至121位财经
日本虽也高举“推进女性活跃”大旗，但还远谈不上男女平等。
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世界经济论坛（WEF）发布的2019年版《全球性别差距报告》显示，在153个国家中，日本排名从去年的第110位降至第121位，在七国集团（G7）中垫底。
该报告将与女性地位相关的各种统计数据，分成“政治参与度”“经济活动的参与和机会”“教育”“保健”四个领域进行分析。假设男女平等完全实现则取值为1，完全不平等取值为0，借此将各国得分做出排名。
排名第10位的德国，在七国集团各国中居首，其后分别为法国（第15位）、加拿大（第19位）、英国（第21位）、美国（第53位）、意大利（第76位）。只有日本排名落在100名之外。
2019年 男女平等排行榜
|排名（前年）
|国家
|得分
|1（1）
|冰岛
|0.877
|2（2）
|挪威
|0.842
|3（4）
|芬兰
|0.832
|4（3）
|瑞典
|0.820
|5（5）
|尼加拉瓜
|0.804
|6（7）
|新西兰
|0.799
|7（9）
|爱尔兰
|0.798
|8（29）
|西班牙
|0.795
|9（6）
|卢旺达
|0.791
|10（14）
|德国
|0.787
|15（12）
|法国
|0.781
|19（16）
|加拿大
|0.772
|21（15）
|英国
|0.767
|53（51）
|美国
|0.724
|76（70）
|意大利
|0.707
|81（75）
|俄罗斯
|0.706
|106（103）
|中国
|0.676
|120（121）
|阿联酋
|0.655
|121（110）
|日本
|0.652
出处：世界经济论坛《Global Gender Gap Report 2020》
日本在教育和健康领域得分较高。而在经济领域排名只不过提升了两位，从第117位上升到了第115位，但在男女薪酬差距和管理层职位等方面则落后不少。政治领域则从第125位下降到了第144位，众议院女议员的比率仅为10.1%。
标题图片：PIXTA