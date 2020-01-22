奥运年加强反恐戒备，范围扩大到旅游景点等“软目标”

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2020年日本即将举办东京奥运会和残奥会。从1月份开始，各种测试活动陆续开展。与此同时，日本警方开始采取更加严格的措施，加强反恐戒备工作。

日本公安调查厅发布的《国内外形势回顾与展望》（2020年版）显示，此前在大型国际体育赛事中发生的恐怖主义袭击事件，如下表所示。

大型体育赛事中发生的主要恐袭事件

1972年9月 西德 发生在慕尼黑奥运村以色列代表团宿舍的袭击和劫持人质恐袭事件。造成12人死亡，其中包括11名以色列代表团运动员 1996年7月 美国 亚特兰大奥运公园发生炸弹恐袭事件。造成两名市民死亡，112人受伤 2013年4月 美国 波士顿马拉松比赛炸弹恐袭事件。造成3名市民死亡，约300人受伤 2015年11月 法国 在巴黎举行的国际足球友谊赛（法国队对德国队）赛场附近，发生连环自杀式爆炸恐袭事件。造成1名市民死亡 出处：日本公安调查厅《国内外形势回顾与展望2020》

虽然类似事件尚未发生在包括日本在内的亚洲国家，但日本公安调查厅指出，实例已经证明，体育赛事本身已成为伊斯兰极端组织发动恐袭的目标，对于恐怖分子来说这是聚焦全世界目光的绝佳机会。日本公安调查厅认为，这些组织策划恐袭的可能性是充分存在的，加强警戒的对象目标，除了首当其冲的比赛场地之外，还包括交通设施、酒店等住宿设施、软目标（旅游景点），而且，首都圈之外的城市也有必要加强戒备。

下表显示的，是近年来针对奥运会发生的主要网络攻击事件。日本公安调查厅直接点出了一个基于社会政治主张目的发动网络攻击的黑客组织“anonymous”的名字，因为“该组织明确主张反对捕鲸和捕捞海豚”，围绕有关活动，不能否定他们不会对东京奥运会发动网络攻击”。

以往针对奥运会发动的网络攻击事件

2012年 伦敦奥运会 虽未影响奥运会的正常运营，但确认到发生了针对奥运会电力供应系统的网络攻击行为 2014年 索契冬奥会 与冬奥会相关的网站遭受网络攻击，导致一度无法访问 2016年 里约奥运会 发生了奥运会相关机构信息遭窃事件 2018年 平昌冬奥会 因遭受网络攻击，系统出现故障，导致门票无法打印 出处：日本公安调查厅资料

3月即将启动奥运圣火传递活动

东京奥运会7月24日正式开幕，持续举办17天。但日本全国奥运圣火传递活动，以福岛县为起点，从3月26日就将启动。此外，从1月份开始，还计划举行包括田径、游泳、足球等项目的约20场奥运测试赛。包括残奥会在内的整个东京奥运会期间，预计有超过1千万的运动员和游客将造访东京及其周围地区。

东京奥运会及残奥会主要日程

3月26日 奥运圣火传递活动在福岛县启动 7月24日 东京奥运会开幕式。在17天的会期中开展33个大项的比赛。11090名运动员参赛 8月9日 奥运会闭幕式 8月13日 残奥会圣火传递活动启动 8月25日 残奥会开幕式。在13天的会期中开展22个大项的比赛。4400名运动员参赛 9月6日 残奥会闭幕式

标题图片：东京奥运会及残奥会的主会场——新国立竞技场

摄影：nippon.com日本网 编辑部