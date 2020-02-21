日本的劳动生产率在G7国家中垫底

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日本的劳动生产率“在G7国家中总是垫底”。虽然政府和经济团体全都高举“劳动方式改革”大旗，但谁都不愿意对结果做出承诺？

日本生产率本部公布的《劳动生产率国际比较》显示，基于经济合作与发展组织（OECD）的数据，2018年日本劳动生产率为一小时46.8美元（购买力平价换算为4744日元），在36个OECD成员国中排名第21位。这个数值不到爱尔兰（102.3美元）和卢森堡（101.9美元）的一半，也只有美国（74.7美元）的60%。日本政府将“劳动方式改革”作为重要课题，力图提高生产率，而自从留有调查记录的1970年以来，日本就一直铁打不动地稳坐七国集团（G7）的末席。

拿日本的劳动生产率与美国进行比较可以发现，“单位时间”和“人均”劳动生产率水平均为美国的60%多一点。2000年曾是美国的70%左右， 2010年降至65%左右，近年来更是呈现出差距扩大的趋势。

由于“劳动方式改革”产生了一定效果，过去一直被称为“日本低效率象征”的长时间劳动，从2000年的1821小时压缩到了2018年的1680小时。比美国的1786小时（2018年）还要少100小时。但由于日本的经济增长率一直低于美国，所以单位时间生产率的差距仍在扩大。

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