犯罪白皮书：2018年刑事犯同比减少超过10%，再犯者比例继续上升至接近50%

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日本全国的犯罪案件数量已连续16年减少。据说主要原因在于监控探头的普及，促使偷窃自行车和空房入室盗窃案件持续减少。但家暴和虐童等家庭内部暴力案件却在大幅增多。

法务省公布的2019年版犯罪白皮书（概要）显示，2018年获举报的刑事罪案件数为817338件，较前一年的915042件减少了大约11%，创下战后最低水平。刑事案件数量在2002年达到2854061件的峰值后，已连续16年减少，其中盗窃案为582141件，占了七成以上。

逮捕人数从上一年的215003人降至206094人。其中，初犯者为105493人（上一年为110229人），再犯者为100601人（上一年为104774人）。

逮捕人员中，再犯者率为48.8%，较上一年升高了0.1个百分点。1997年以后，再犯者率一直在升高，2018年创下了平成时代的最差数值。

2018年，夫妻之间发生的暴力案件等批捕案件数为8229件，较上一年（7738件）增加6.3%，是30年前的1989年的11.9倍。观察最近30年的数据可以发现，受害者中70-90%为女性，2018年也占到了约90%。

2018年虐童罪犯批捕案件数为1380件，共逮捕1419人，均比上一年增加了两成以上。从罪名来看，施暴案件增长幅度尤为明显。

标题图片：在警察遇刺并被抢走配枪的千里山岗亭附近，大阪府警方搜查员正在勘查现场，2019年6月16日，大阪府吹田市（时事社）