沐浴时猝死：日本每年因“热激反应”等原因死亡19000人

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日本全国每年在家泡澡溺亡的老年人（65岁以上）超过5000人，并以冬季最多。因为更衣室室温和浴缸内热水温度间温差较大，容易造成血压剧烈变动，进而引发心肌梗塞等所谓的“热激反应”，所以特别需要多加小心。

厚生劳动省的人口动态统计显示，2018年在家中浴缸泡澡时溺死的人数为5398人，同比减少138人，较2016年增加260人。2004年，该数值为2870人。相比之下，2018年几乎翻番，而且最近几年均在5000人左右，呈现居高不下的趋势。

日本政府的消费者厅对该统计数据进行分析调查后推测，每年因泡澡时遭遇某些意外而丧命的人数大约为19000人。在近年日本老年人口激增的背景下，九成以上的溺死者都是65岁以上的老年人，尤其是75岁以上的溺死者持续增长。据分析，此类溺亡现象在冬季呈增长趋势。因为多数日本家庭的浴室没有暖气，更衣室室温较低，突然进入热气腾腾的浴缸，身体很容易因为温度的急剧变化而产生血压剧烈变动，并引发心肌梗塞等，也就是出现所谓的“热激反应”现象。

为了预防“热激反应”，确保泡澡的安全，消费者厅列出了一下几点注意事项。①泡澡之前给更衣室和浴室升温②将浴缸内的水温控制在41度以下，泡澡时间控制在10分钟以内③不要从浴缸内猛然站起④不要在进食后马上泡澡，或者在酒劲未过的状态下泡澡。

日本气象协会从2017年开始，也在官网“tenki.jp”开设了“热激反应”预报（日语），以“警惕”“小心”“不可麻痹大意”三个级别来表示“热激反应”的危险度。

标题图片： Fast&Slow/PIXTA