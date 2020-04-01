文部省调查：从私立幼儿园到私立高中，全程学费1830万日元

文部省调查：从私立幼儿园到私立高中，全程学费1830万日元社会
日本公立小学的学生每人每年所需的教育支出为32万日元。私立学校的费用是它的五倍以上，达到约160万日元。如果从幼儿园到高中都读私立学校的话，15年下来，教育费总支出超过1800万日元。
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根据日本文部科学省2018年发布的《儿童学费调查》，日本学生如果从幼儿园到高中都就读于私立学校的话，15年下来总的教育支出（包括学费、伙食费、交通费、校外学习和辅导班的费用等）达到史上最高的1830万日元，是全程就读公立学校（541万日元）的三倍以上。
这项调查是从1994年开始实施的，每两年调查一次。这次的受访者是全日本1140所学校的 24748名学生家长，他们的孩子分别就读于幼儿园、小学、初中和高中，他们在调查中回答了一个孩子到底需要多少教育支出的问题。
从幼儿园到高中，不同阶段的学生所需的学费总额、校内教育费、课外辅导班费等各不相同，详细情况可见下表。其中，校内教育费除了课时费之外，还包括PTA（家长教师联谊会）会费、课本费、修学旅行和远足的费用、校服费、交通费等，是除了伙食费之外的所有和上学相关的费用的总和。
各阶段学生的学费（日元）
|学费总额
|校内教育费
|课外辅导班费用
|幼儿园
|公立
|223647
|120738
|7788
|私立
|527916
|331378
|27401
|小学
|公立
|321281
|63102
|53313
|私立
|1598691
|904164
|252790
|初中
|公立
|488397
|138961
|202965
|私立
|1406433
|1071438
|153365
|高中（全日制）
|公立
|457380
|280487
|106884
|私立
|969911
|719051
|129313
（日本文部科学省：2018年度儿童学费调查）
由图表可见，公立和私立小学的学费差额尤其大，相比2016年（公立322310日元，私立1528237日元），差距进一步扩大。
私立小学每个人的平均课时费为485337日元，给学校的捐款等需要231425日元。私立初中的课时费平均是428574日元，给学校的捐款等需要305130日元。
在此次调查中，私立学校的学生用于课外辅导班的支出，不论幼儿园、小学还是中学，都是调查史上最高的。
题图： SoutaBank/PIXTA