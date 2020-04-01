文部省调查：从私立幼儿园到私立高中，全程学费1830万日元

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日本公立小学的学生每人每年所需的教育支出为32万日元。私立学校的费用是它的五倍以上，达到约160万日元。如果从幼儿园到高中都读私立学校的话，15年下来，教育费总支出超过1800万日元。

根据日本文部科学省2018年发布的《儿童学费调查》，日本学生如果从幼儿园到高中都就读于私立学校的话，15年下来总的教育支出（包括学费、伙食费、交通费、校外学习和辅导班的费用等）达到史上最高的1830万日元，是全程就读公立学校（541万日元）的三倍以上。

这项调查是从1994年开始实施的，每两年调查一次。这次的受访者是全日本1140所学校的 24748名学生家长，他们的孩子分别就读于幼儿园、小学、初中和高中，他们在调查中回答了一个孩子到底需要多少教育支出的问题。

从幼儿园到高中，不同阶段的学生所需的学费总额、校内教育费、课外辅导班费等各不相同，详细情况可见下表。其中，校内教育费除了课时费之外，还包括PTA（家长教师联谊会）会费、课本费、修学旅行和远足的费用、校服费、交通费等，是除了伙食费之外的所有和上学相关的费用的总和。

各阶段学生的学费（日元）

学费总额 校内教育费 课外辅导班费用 幼儿园 公立 223647 120738 7788 私立 527916 331378 27401 小学 公立 321281 63102 53313 私立 1598691 904164 252790 初中 公立 488397 138961 202965 私立 1406433 1071438 153365 高中（全日制） 公立 457380 280487 106884 私立 969911 719051 129313

（日本文部科学省：2018年度儿童学费调查）

由图表可见，公立和私立小学的学费差额尤其大，相比2016年（公立322310日元，私立1528237日元），差距进一步扩大。

私立小学每个人的平均课时费为485337日元，给学校的捐款等需要231425日元。私立初中的课时费平均是428574日元，给学校的捐款等需要305130日元。

在此次调查中，私立学校的学生用于课外辅导班的支出，不论幼儿园、小学还是中学，都是调查史上最高的。

题图： SoutaBank/PIXTA