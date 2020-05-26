N-BOX连续3年独占鳌头：2019年新车车型销售排行

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2019年新车销售台数，按车型分类，排行名次虽然有所变化，但微型面包车仍然人气不减。而N-BOX改款两年来，依旧销路良好。

2019年，从车型来看，新车销售最好的，仍是本田公司的微型面包车N-BOX，已经连续3年独占鳌头。其销量比上年度增长4.8%，达到253500辆，比排名第二的大发公司微型车TANTO（175292辆）多了近8万辆。

N-BOX于2017年9月对车型作了大改款，从当月开始至2019年10月，其销量连续26个月高居按车型分的新车销售排行棒首位，创下了超长热销记录。11月虽然暂将头名让给了大发公司的TANTO，但12月又重返榜首。各家微型车厂商都在力争打造“N-BOX第二”，下大力气完善车辆安全配置和扩充车内空间，这有助于提升微型车整体行业水平，改善微型车的形象。

进入排行榜前十名的轻型汽车都是所谓的微型面包车类型。由于有充足的车内空间、滑轨式车门便于上下车等因素，其在育儿家庭和有老人的家庭也很受欢迎。

2019 2018 2017 1 N-BOX 本田 N-BOX 本田 N-BOX 本田 2 TANTO 大发 SPACIA 铃木 普锐斯 丰田 3 SPACIA 铃木 DAYZ 日产 MOVE 大发 4 DAYZ 日产 TANTO 大发 TANTO 大发 5 普锐斯 丰田 NOTE 日产 NOTE 日产 6 MOVE 大发 MOVE 大发 DAYZ 日产 7 NOTE 日产 AQUA 丰田 AQUA 丰田 8 SIENTA 丰田 PRIUS 丰田 C-HR 丰田 9 卡罗拉 丰田 WAGON R 铃木 WAGON R 铃木 10 AQUA 丰田 MIRA 大发 SPACIA 铃木

黄底色处为轻型汽车

编辑部根据日本汽车销售联合会和全国轻型汽车协会联合会数据制作

排行榜中，在轻型汽车之外销量最大的是丰田汽车的混合动力车普锐斯（轻型汽车也算在内的话排名第五）。其销量比上一年度增长了8.8%，达到125847台。而日产公司的NOTE车型，销量则比上年度下滑13.1%，为118472台。

标题图片：N-BOX（本田公司提供）