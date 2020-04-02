日本儿童体力明显下降，是游戏机和手机惹的祸？

日本信息库

日本体育厅的调查显示，当今日本儿童的体力明显下降。他们既不去户外玩耍，也不运动。调查指出，这和孩子们日常的“屏幕时间”(screen time)变长有关，也就是他们盯着电视、游戏机、手机屏幕的时间太长了。

日本体育厅发布的《2019年全国体力 运动能力 运动习惯调查》给出了各年龄段受访者的“体力总分”，这个分数是平均了他们在各个体测项目上的得分后算出的。结果显示，日本小学生和中学生的体力总分都下降了。其中男生的体力下降更明显，尤其是小学男生，体力总分为2008年开始调查以来的最低点。

这项调查是在2019年4-7月间实施的，调查对象有201万人，占到全日本小学五年级学生和初二学生的半数以上。调查体测项目包括握力、仰卧起坐、坐位体前屈、反复横向跳步、20米折返跑（中学生可以选长跑）、50米短跑、立定跳远、投掷垒球（中学生是投手球）这8个项目，根据成绩打分，满分是80分。

从最后的体力总分来看，小学五年级男生的平均得分从2018年的54.2分下降到53.6分，女生从55.9分下降到55.6分；初二男生从42.2分下降到41.6分，女生从50.4下降到50.0分。

日本体育厅认为，学生体力下降，主要有运动时间减少、肥胖学生增多、不吃早饭的儿童增多等因素，此外学生们看电视、游戏机、手机的“屏幕时间”延长的现象也不可忽视。

说到学生们的“屏幕时间”，有15.4%的小学五年级男生和9.2%的女生以及11.8%的初二男生和、10.1%的女生表示，平时他们每天有五个小时以上在看各种电子设备的荧屏。

“屏幕时间”现况（%）

小学五年级男生 小学五年级女生 初二男生 初二女生 5小时以上 15.4 9.2 11.8 10.1 4-5小时 9.3 7.5 8.3 8.3 3-4小时 14.2 11.9 16.6 16.2 2-3小时 20.2 18.1 26.8 25.7 1-2小时 24.2 26.4 26.8 27.3 不足1小时 14.4 23.4 8.5 11.6 完全不看荧屏 2.3 3.5 1.1 0.9

（2019年度日本体育厅调查）

另外，调查显示有11.1%的日本小学五年级男生和8.1%的女生处于肥胖状态；在初中二年级，肥胖率为男生8.6%，女生6.6% 。这组数据比上年高出了0.3-0.7个百分点，这些肥胖孩子的体能总分也都比较低。

题图：（Fast&Slow/PIXTA）