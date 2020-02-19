日本自杀人数降至2万以下，自杀率仍高居G7国家榜首

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2019年，日本自杀人数连续十年下降，首次低于2万人。

2019年日本全国的自杀人数比上年减少了881人（4.2%），降至19959人（估算值），这是连续十年同比下降，也是自1978年统计开始以来，自杀人数首次低于2万人。从性别看，男性自杀者13937人，同比减少353人；女性自杀者6022人，同比减少528人，男性自杀者约为女性的2.3倍。每十万人中的自杀者人数，亦即自杀死亡率为15.8人，同比减少0.7人，也是史上最低。

从各个都道府县来看，山梨县的自杀死亡率达22.3人，为日本最多；神奈川县最少，为11.5人。此外，东京是15.2人，大阪是13.5人。

截至1997年，日本每年的自杀人数一直处于2万多人的水平，但从1998年开始连续14年超过3万人，2003年更是达到34427人的历史峰值。此后，得益于日本经济的复苏以及各地区强化自杀预防措施，完善咨询制度等， 2012年自杀人数回落到3万人以下，之后呈现年年下降趋势。

不过，从世界范围来看，日本的自杀率仍然很高。根据世界经合组织（OECD）公布的数据，自1998年之后日本的自杀率在G7国家中始终高居榜首，不甚光彩。

日本政府在2017年制定了《自杀综合对策大纲》，设定了在2026年之前让日本的自杀死亡率至少比2015年降低30%的目标，并积极尝试在年轻人惯用的社交网站上提供咨询服务。

（注 : 将于3月公布的修正版，还会加入事后才确定死因为自杀的个案，所以最终的人数可能超过2万人。）

题图: PIXTA