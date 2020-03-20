日本护照全球含金量最高 免签入境国家和地区达191个

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持日本护照可以免签进入191个国家和地区，含金量之高，位居世界第一。

英国的Henley & Partners咨询公司发布的全球199个国家和地区护照排行榜显示，日本护照可以免签入境全球191个国家和地区，被认为是“含金量最高的护照”。排名第二的是新加坡（免签国家和地区190个），排名第三的是韩国和德国（免签国家和地区189）。

2019年日本与新加坡并列第一。由于巴西2019年6月对日本人实施免签入境，所以这次日本独居首位。排名最差的是阿富汗，能免签入境26个国家和地区。

含金量最高的护照排行

免签入境国家及地区 发行护照的国家及地区 191 日本 190 新加坡 189 德国、韩国 188 芬兰、意大利 187 西班牙、丹麦、卢森堡 186 法国、瑞典 185 奥地利、爱尔兰、荷兰、葡萄牙、瑞士 184 美国、英国、比利时、希腊、挪威 183 澳大利亚、加拿大、捷克、马耳他、新西兰 181 匈牙利、立陶宛、斯洛伐克 171 保加利亚、阿联酋 170 阿尔及利亚、巴西 169 香港、哥伦比亚 146 台湾、毛里求斯、格林纳达 144 澳门 118 俄罗斯、密克罗尼西亚 77 沙特 71 中国、印尼、肯尼亚 49 埃及、安哥拉、布隆迪、喀麦隆、海地、利比里亚 29 叙利亚 28 伊拉克 26 阿富汗

允许免签入境，意味着降低了入境门槛。一般认为，日本治安良好，经济富裕，国民就算有些不满但总体处于国际先进水平，日本人在入境国非法就业、申请难民避难等的可能性极低，相反，还可以期待他们来旅游和公务出差时在当地消费乃至投资。

2018年底日本共发行有效护照2998万册，照此计算日本人中每四人有一人持有护照。护照持有率在七国集团中最低。虽然含金量最高，但看起来还未被有效利用呢。

标题图片：Pakutaso