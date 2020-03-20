日本护照全球含金量最高 免签入境国家和地区达191个

日本护照全球含金量最高 免签入境国家和地区达191个国际
持日本护照可以免签进入191个国家和地区，含金量之高，位居世界第一。
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英国的Henley & Partners咨询公司发布的全球199个国家和地区护照排行榜显示，日本护照可以免签入境全球191个国家和地区，被认为是“含金量最高的护照”。排名第二的是新加坡（免签国家和地区190个），排名第三的是韩国和德国（免签国家和地区189）。
2019年日本与新加坡并列第一。由于巴西2019年6月对日本人实施免签入境，所以这次日本独居首位。排名最差的是阿富汗，能免签入境26个国家和地区。
含金量最高的护照排行
|免签入境国家及地区
|发行护照的国家及地区
|191
|日本
|190
|新加坡
|189
|德国、韩国
|188
|芬兰、意大利
|187
|西班牙、丹麦、卢森堡
|186
|法国、瑞典
|185
|奥地利、爱尔兰、荷兰、葡萄牙、瑞士
|184
|美国、英国、比利时、希腊、挪威
|183
|澳大利亚、加拿大、捷克、马耳他、新西兰
|181
|匈牙利、立陶宛、斯洛伐克
|171
|保加利亚、阿联酋
|170
|阿尔及利亚、巴西
|169
|香港、哥伦比亚
|146
|台湾、毛里求斯、格林纳达
|144
|澳门
|118
|俄罗斯、密克罗尼西亚
|77
|沙特
|71
|中国、印尼、肯尼亚
|49
|埃及、安哥拉、布隆迪、喀麦隆、海地、利比里亚
|29
|叙利亚
|28
|伊拉克
|26
|阿富汗
允许免签入境，意味着降低了入境门槛。一般认为，日本治安良好，经济富裕，国民就算有些不满但总体处于国际先进水平，日本人在入境国非法就业、申请难民避难等的可能性极低，相反，还可以期待他们来旅游和公务出差时在当地消费乃至投资。
2018年底日本共发行有效护照2998万册，照此计算日本人中每四人有一人持有护照。护照持有率在七国集团中最低。虽然含金量最高，但看起来还未被有效利用呢。
标题图片：Pakutaso