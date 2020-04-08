小学生阅读量30年减少三分之二

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少子老龄化不断加剧，如今是被称为“银发民主政治”的时代，政府的政策具有重视和反应老年人呼声的倾向。孩子们的声音本来就难以反映到政策上去，如果再不读书、不看电视，只沉迷于手机游戏，那么你们会被老一辈人给彻底摧垮的哦！

日本学研教育综合研究所在对1200名小学生(每个年级200人，男女生各100人）和他们的家长进行调查后发现，日本小学生的图书阅读量正在急速下滑。

这些小学生的月平均阅读量为3.1本书。从学年来看，一年级学生阅读量最大，平均每月3.8本书，五年级最少，为2.3本书。也就是说，随着年级的升高，读书量呈减少趋势，而且，的四至六年级学生中，大约有三分之一的人一个月连1本书都读不了。

对比30年前，也就是1989年的调查，小学生的平均阅读量为每月9.1本书，如今减少到当年的三分之一。而且，当时小学生的阅读量是随年级上升不断增加的，小学三年级以上的学生每月至少能读10本书。

考虑到这30年间，日本小学生每天看电视的时间已经减少了四成到一半，因此电视并非孩子们远离书本的原因。此外，现在孩子们放学后玩耍的时间比30年前要多一些，即便如此，他们还是有时间看书的。

被问及“是否有可自由使用的数码设备”这个问题时，有926人（约占小学生整体的77%）做了肯定回答；进一步询问他们一天当中利用数码设备做什么和使用时间时，回答玩游戏的占76.9%，平均使用时间为45分钟；看视频的占78.2%，平均使用时间是44分钟。这似乎花去了小学生们本应用来读书的大部分时间。

或许人们认为“生长在数码时代的小学生，在阅读和各种学习中都能巧用手机等数码设备”，然而实际情况是，只有18.1%的人回答“阅读时会选择电子书籍代替纸质书”，而且每天的使用时间也只有6分钟而已。用手机玩游戏看视频，读书看电视都丢在一边无暇顾及，难道这就是今天的小学生吗？

标题图片：PIXTA